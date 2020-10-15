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Более 400 уголовных дел за нарушение общественного порядка возбуждено в Беларуси с 9 августа
Источник материала: Onliner
В Беларуси за нарушение общественного порядка с 9 августа возбуждено более 400 уголовных дел. Об этом журналистам рассказал прокурор Андрей Швед,
Он рассказал, что многие дела уже на стадии завершения предварительного расследования, виновные лица предстанут перед судом.
— Что касается других заявлений граждан (о противоправных действиях силовиков. — Прим. БЕЛТА), то у нас правовое государство. Нет ни одного факта, чтобы заявление-сообщение гражданина о совершении в отношении него противоправных действий не было зарегистрировано и не рассматривалось в установленном порядке. Всему свое время, есть процессуальные сроки, будут приняты законные решения по каждому сообщению, — сказал Андрей Швед.
Он подчеркнул, что нужно беспристрастно и честно обеспечивать выполнение законов всеми.
— Прокурор призван потребовать и обеспечить выполнение законодательства. Чтобы выполнять эту функцию, нужно быть не только хорошим специалистом, но и понимать и ставить во главу угла интересы людей, находить варианты решения этих вопросов, компромиссное урегулирование проблем, чтобы в обществе были стабильность и благополучие, — отметил генеральный прокурор Беларуси.
По словам Андрея Шведа, текущая обстановка в стране контролируемая — общеуголовная преступность снижается, но вместе с тем прокуроры отмечают некоторые тенденции, требующие вмешательства надзорного ведомства.
— Во-первых, отмечаем радикализацию протестных настроений, что нас сильно беспокоит. Совместно с правоохранительными органами принимаются самые решительные меры, чтобы пресекать любые попытки радикальных действий со стороны граждан и других лиц. К примеру, речь идет о фактах блокирования дорог, в первую очередь в столице. Прокуроры ориентированы на то, чтобы максимально повысить оперативность задержания таких людей, в каждом случае немедленно возбуждать уголовные дела и решать вопрос о заключении нарушителя под стражу. Эти лица должны понимать, что будет необратимость закона: если первый раз не задержали, то это не значит, что в последующем ты не будешь привлечен к ответственности, — добавил генпрокурор. Гособвинители по этим и другим делам о нарушении общественного порядка будут просить суд назначать максимальные меры наказания.
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В Беларуси за нарушение общественного порядка с 9 августа возбуждено более 400 уголовных дел. Об этом журналистам рассказал прокурор Андрей Швед, сообщает...
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