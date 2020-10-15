Генпрокурор Беларуси о заявлениях о насилии: Всему свое время…

Источник материала: АФН

Все заявления граждан Беларуси о совершении в отношении их противоправных действий, включая насилия и издевательства, зарегистрированы и будут рассмотрены «в свое время».

Такое заявление сделал генпрокурор Беларуси Андрей Швед.

«Что касается других заявлений граждан, то у нас правовое государство», - заявил Швед, которг цитирует БелТА.

«Нет ни одного факта, чтобы заявление-сообщение гражданина о совершении в отношении него противоправных действий не было зарегистрировано и не рассматривалось в установленном порядке. Всему свое время, есть процессуальные сроки, будут приняты законные решения по каждому сообщению», - сказал генпрокурор.

Он также озвучил очень своеобразны и витиеватый подход к соблюдению законности в стране.

"Прокурор призван потребовать и обеспечить выполнение законодательства. Чтобы выполнять эту функцию, нужно быть не только хорошим специалистом, но и понимать и ставить во главу угла интересы людей, находить варианты решения этих вопросов, компромиссное урегулирование проблем, чтобы в обществе были стабильность и благополучие", - сказал Швед.

Он сообщил, что в Беларуси за нарушение общественного порядка с 9 августа возбуждено более 400 уголовных дел. И при этом, посетовал на радикализацию протестных настроений.

"Во-первых, отмечаем радикализацию протестных настроений, что нас сильно беспокоит. Совместно с правоохранительными органами принимаются самые решительные меры, чтобы пресекать любые попытки радикальных действий со стороны граждан и других лиц. К примеру, речь идет о фактах блокирования дорог, в первую очередь в столице. Прокуроры ориентированы на то, чтобы максимально повысить оперативность задержания таких людей, в каждом случае немедленно возбуждать уголовные дела и решать вопрос о заключении нарушителя под стражу. Эти лица должны понимать, что будет необратимость закона: если первый раз не задержали, то это не значит, что в последующем ты не будешь привлечен к ответственности", - заявил генпрокурор.

Он также позволил себе запугивать граждан заявлением о том, что прокуроры по таким и другим делам о нарушении общественного порядка будут просить суд назначать максимальные меры наказания.

Генпрокурор Беларуси одним только заявлением наглядно продемонстрировал «компромиссное урегулирование проблем»: в одном случае – «всему свое время», в другом - немедленно возбуждать уголовные дела и заключать под стражу.