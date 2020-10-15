ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотрудники милиции угрожают "забрать в наручниках" главреда "Медиа-Полесья"

15.10.2020 14:59 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Сегодня главному редактору сетевого СМИ "Медиа-Полесье" Светлане Гарда позвонил заместитель начальника отдела внутренних дел Лунинецкого райисполкома — начальник милиции общественной безопасности Виталий Рылач.

Он сказал, что редактор должна прийти в РУВД и дать пояснения по поводу съемки видео 9 августа 2020 года. На что Светлана Гарда попросила должным образом оформить повестку.

Тогда Виталий Рылач сказал, что они "приедут и заберут в наручниках".

Светлана также рассказала, когда она была в отпуске, к ней домой приезжали сотрудники милиции. Дома находился ее сын, журналист сайта Максим Гарда, сообщает БАЖ. Сотрудники милиции требовали сказать, где находится Светлана, говорили, что она должна прибыть в отделение милиции, якобы для беседы.

Коллектив редакции находится под давлением местных властей. Журналиста Евгения Николаевича задерживали, избивали, судили и арестовывали, против редакции заводили административное дело за "угрозу национальной безопасности страны".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня главному редактору сетевого СМИ "Медиа-Полесье" Светлане Гарда позвонил заместитель начальника отдела внутренних дел Лунинецкого райисполкома —...
 
Новости дня
Новости разные
 
Преподавателю БГУКИ не продлили контракт, он просит студентов подписать петицию, чтобы остаться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика