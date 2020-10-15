|
Сотрудники милиции угрожают "забрать в наручниках" главреда "Медиа-Полесья"
Источник материала: АФН
Сегодня главному редактору сетевого СМИ "Медиа-Полесье" Светлане Гарда позвонил заместитель начальника отдела внутренних дел Лунинецкого райисполкома — начальник милиции общественной безопасности Виталий Рылач.
Он сказал, что редактор должна прийти в РУВД и дать пояснения по поводу съемки видео 9 августа 2020 года. На что Светлана Гарда попросила должным образом оформить повестку.
Тогда Виталий Рылач сказал, что они "приедут и заберут в наручниках".
Светлана также рассказала, когда она была в отпуске, к ней домой приезжали сотрудники милиции. Дома находился ее сын, журналист сайта Максим Гарда, сообщает БАЖ. Сотрудники милиции требовали сказать, где находится Светлана, говорили, что она должна прибыть в отделение милиции, якобы для беседы.
Коллектив редакции находится под давлением местных властей. Журналиста Евгения Николаевича задерживали, избивали, судили и арестовывали, против редакции заводили административное дело за "угрозу национальной безопасности страны".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня главному редактору сетевого СМИ "Медиа-Полесье" Светлане Гарда позвонил заместитель начальника отдела внутренних дел Лунинецкого райисполкома —...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)