ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Баскетболистка Елена Левченко рассказала об условиях содержания на Окрестина

15.10.2020 14:59 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Сегодня в суде Ленинского района Минска проходит заседание по делу баскетболистки Елены Левченко. В ходе процесса Елена рассказала об условиях содержания на Окрестина.

«Я хочу поставить вас в известность об условиях своего содержания. Они ставят под угрозу состояние моего здоровья. На протяжении последний 13 суток я сплю не на матрасе, который изъяли, а на холодных металлических палках. Также было изъято постельное белье. Две недели не было горячей воды. На протяжении всего этого времени нас не водили в душ. Также две недели отключили слив в туалете — это рассадник бактерий и микробов. Последний раз нас водили гулять пять дней назад. Вся эта антисанитария привезла к тому, что у меня появились вши. Обострились мои старые заболевания — позвоночные грыжи. От холода я чувствую посрамления по-женски. Моя сокамерница уже переболела и непонятно, была ли это простуда или что-то ещё. Все вышесказанного представляет угрозу моему здоровью», - заявила Левченко, которую цитирует onliner.by.

На это судья сказала, что приведённые Еленой доводы не относятся к компетенции суда.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в суде Ленинского района Минска проходит заседание по делу баскетболистки Елены Левченко. В ходе процесса Елена рассказала об условиях содержания на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вручили бабушкам и дедушке смартфон, планшет, часы — посмотрим, что получится
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика