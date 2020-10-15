Баскетболистка Елена Левченко рассказала об условиях содержания на Окрестина

Источник материала: АФН

Сегодня в суде Ленинского района Минска проходит заседание по делу баскетболистки Елены Левченко. В ходе процесса Елена рассказала об условиях содержания на Окрестина.

«Я хочу поставить вас в известность об условиях своего содержания. Они ставят под угрозу состояние моего здоровья. На протяжении последний 13 суток я сплю не на матрасе, который изъяли, а на холодных металлических палках. Также было изъято постельное белье. Две недели не было горячей воды. На протяжении всего этого времени нас не водили в душ. Также две недели отключили слив в туалете — это рассадник бактерий и микробов. Последний раз нас водили гулять пять дней назад. Вся эта антисанитария привезла к тому, что у меня появились вши. Обострились мои старые заболевания — позвоночные грыжи. От холода я чувствую посрамления по-женски. Моя сокамерница уже переболела и непонятно, была ли это простуда или что-то ещё. Все вышесказанного представляет угрозу моему здоровью», - заявила Левченко, которую цитирует onliner.by.

На это судья сказала, что приведённые Еленой доводы не относятся к компетенции суда.