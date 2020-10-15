Заико: В Беларуси вероятен номенклатурный переворот

– Очевидно, что режим Лукашенко устарел и является осколком СССР. На мой взгляд, возможны несколько вариантов развития ситуации в Беларуси.





Первый: Лукашенко сам добровольно уходит в долгосрочный отпуск. Вместо него технические обязанности временно исполняет правительство. Создается Государственный совет, куда будут входить как опытные управленцы, так и люди нового поколения, технократы, айтишники.





Думаю, на этот вариант уже ориентируется Кремль. Почему Лукашенко ездил встречаться с политзаключенными в КГБ? Судя по всему, Путин отвел ему два месяца на стабилизацию ситуации в Беларуси. Поэтому Лукашенко нужно что-то срочно предпринимать.





Но нужно признать, что вариант добровольного ухода Лукашенко маловероятен. Он будет цепляться за власть и драться до последнего.





Поэтому скорее всего, на мой взгляд, Лукашенко уйдет в отставку «по состоянию здоровья». Во-первых, жить в таком напряжении действительно тяжело. Даже наблюдать со стороны непросто, а быть внутри процесса – тем более.





Во-вторых, возможен вариант номенклатурного переворота. Некоторые ее представители уже перебежали на другую сторону баррикад: бывший министр культуры, бывший посол в США и глава Парка высоких технологий.





И кстати они вытесняют стихийных демократов: лучше всех и более грамотно остальных говорит Латушко. Думаю, это имеет воздействие на номенклатуру в Минске и регионах.





Как бы ни развивалась ситуация в стране, конец у нее один: чтобы не делал Александр Григорьевич, он уйдет в прошлое.





Но нужно отметить его жизнестойкость. Поэтому я посоветовал бы ему переориентироваться на борьбу за место в Кремле. В России у Лукашенко более высокий рейтинг, чем в Беларуси. Почему бы не побороться за власть там? В Беларуси его уже ничего не держит.