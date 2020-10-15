Матч Лиги наций Казахстан – Беларусь: кто возглавит отборочную группу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Матч Лиги наций Беларусь – Казахстан начался на минском стадионе «Динамо». История личных встреч за белорусскими футболистами. Команда Беларуси, по мнению букмекеров, сегодня снова в фаворитах. Сбываются ли прогнозы, рассказывает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Это уже пятый очный поединок сборных Беларуси и Казахстана. Команды впервые сыграли в отборочном цикле чемпионата мира-2010. Тогда обе встречи завершились крупными победами белорусских футболистов. Как будет сейчас – есть разные версии. Эксперты говорят, что силы равные. Экс-хавбек сборной Беларуси Александр Глеб также заявлял, что фаворита в этом матче нет, шансы – 50 на 50.

Примечательно, что по решению УЕФА на трибуны допустили зрителей – 25% от вместимости стадиона. Билеты вполне доступные по цене – от двух до четырех долларов. Открытому матчу рады не только болельщики, но и сами игроки. Накануне прошла тренировка сборной Беларуси и пресс-конференция. Тренер и футболисты отреагировали на присутствие болельщиков.

«Для нас это большое подспорье, давно не играли при своих болельщиках, соскучились, и, думаю, это будет нам в помощь», – сказал главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель.

«Даже после матча с Грузией мы приехали в Литву, и там было не так много болельщиков. Но это приятнее, это создает для нас праздник, для болельщиков, и когда ты при своих играешь, то это большой плюс для команды», – поделился полузащитник сборной Беларуси по футболу Владислав Климович.

Команды четвертой группы дивизиона С Лиги наций, похоже, решили сохранить интригу в борьбе за первое место до самого последнего матча. После трех туров все четыре сборные набрали по четыре очка. Но Беларусь пока из-за отрицательной разницы мячей занимает третью строку таблицы. Ранее белорусские футболисты сыграли вничью с командой Литвы – 2:2, а также уступили соперникам из Албании со счетом 0:2.