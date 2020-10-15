«Позорники и трусы». Как спортивная общественность отреагировала на новый суд над Левченко

Источник материала: Tut.by

Сегодня утром баскетболистку Елену Левченко, отбывшую 15 суток ареста, не выпустили на свободу, как предполагалось, а объявили, что ей снова предстоит суд. На этот раз Левченко обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии (ч. 1 ст. 23.34 КоАП), имевшем место 20 сентября. Во время судебного заседания, состоявшегося в четверг в полдень , баскетболистка рассказала, что за 15 суток ареста ее состояния здоровья сильно ухудшилось — из-за антисанитарии завелись вши, обострились старые травмы и появились проблемы со здоровьем. Суд снова признал Левченко виновной и назначил штраф — 30 базовых величин. SPORT.TUT.BY собрал реакцию спортсменов на новое дело в отношении баскетболистки.



Фото: fiba.com

Призер Олимпийских игр Андрей Кравченко утром пришел встречать Елену под Окрестина. А после новости о том, что баскетболистке предстоит еще один суд, выразил возмущение :

— Вообще логики тут не вижу. Может, все это показательно, как и суд. А что изменится? Людей это еще больше разозлит, 100 процентов последует негативная реакция. Плюс по СМИ разлетится информация. Эти люди сами накаляют обстановку.

По его мнению, на такое решение в том числе могли повлиять высказывания известных спортсменов в поддержку Левченко.

— Власти специально могут сделать что-то назло. Даже сейчас мы собрались, люди пришли с цветами, чтобы встретить Лену по-человечески. А тут такой облом. Как с тем же судом по апелляции: заседание назначили на понедельник, люди собрались, а перед зданием суда сказали, что все перенесено на вторник. Честно, нет слов просто.



Известные спортсмены и болельщики в четверг утром пришли встречать Левченко под Окрестина. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Близкая подруга Елены Левченко и экс-партнер по сборной Беларуси Наталья Марченко выразила свое негодование в Instagram, а также пожелала сил родителям Елены.

— У меня нет цензурных слов, чтобы дать оценку происходящему. Никогда в жизни я не испытывала столько ненависти и злости, как сегодня…

Главный тренер гандбольного «Витязя» Константин Яковлев разместил такую сториз:

— Нелюди! Не боятся ни черта, ни бога. Людмила Павловна, Степан Васильевич [родители Елены], сил вам. Ну и коллеги, которые молчат, как вам спится по ночам?

Чемпионка мира и Европы Надежда Остапчук призналась , что «от эмоций сложно сейчас писать без мата».

— То, что Лена боец и выдержит, — мы и так прекрасно знаем. Хочу не о Лене сейчас. Все винят режим, систему и т.д. Но! За всеми решениями и действиями стоят живые люди. Не режим фабрикует и подписывает протокол, не режим выносит приговор. Так вот, все те слезы мамы Лены вам, …, обязательно вернутся с лихвой.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Остапчук также выразила надежду , что ситуация не сломает топ-баскетболистку.

— Зная ее характер, я скажу, что вряд ли она сломается. Хотя, если рассуждать с другой стороны, сейчас в Беларуси такие условия, такой режим, что он ломает даже не таких крепких, как Лена, людей.

Экс-пресс-секретарь «Динамо-Брест» Ольга Хижинкова написала :

— Позорники и трусы. Это вы должны сидеть за решеткой. А Лена и все, кого вы там держите, — наша совесть и гордость. Ваши жалкие методы по запугиванию не работают.



Родители Елены Левченко под Окрестина. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина разместила у себя в инстаграм фото плачущей мамы Елены и написала:

— Не простим ее слез вам.