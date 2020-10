Назван лучший музыкант года

Источник материала: Tut.by

Американский рэпер Post Malone объявлен лучшим музыкантом года по версии Billboard Music Awards 2020 . Лучшей певицей стала Билли Айлиш, а музыкантами с самой большой фан-базой назвали кей-поп-группу BTS.



Фото: instagram.com/postmalone

Рэпер Post Malone победил не только в основной категории «Музыкант года», но и в таких номинациях, как «Лучший музыкант мужского пола», «Лучший исполнитель из чарта Billboard 200», «Лучший исполнитель из чарта Hot 100», «Самый популярный артист стриминговых сервисов», «Лучший рэп-исполнитель». Вы можете знать артиста по хитам Rockstar, White Iverson, Go Flex и Take What You Want.

Певицей года назвали Билли Айлиш, она же стала победительницей в номинации «Лучший новый исполнитель». В голосовании фанатов приз получила группа BTS.

Полный список победителей вы найдете тут .

