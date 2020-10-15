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Назван лучший музыкант года
Источник материала: Tut.by
Американский рэпер Post Malone объявлен лучшим музыкантом года по версии
Рэпер Post Malone победил не только в основной категории «Музыкант года», но и в таких номинациях, как «Лучший музыкант мужского пола», «Лучший исполнитель из чарта Billboard 200», «Лучший исполнитель из чарта Hot 100», «Самый популярный артист стриминговых сервисов», «Лучший рэп-исполнитель». Вы можете знать артиста по хитам Rockstar, White Iverson, Go Flex и Take What You Want.
Певицей года назвали Билли Айлиш, она же стала победительницей в номинации «Лучший новый исполнитель». В голосовании фанатов приз получила группа BTS.
Полный список победителей вы найдете
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Американский рэпер Post Malone объявлен лучшим музыкантом года по версии Billboard Music Awards 2020. Лучшей певицей стала Билли Айлиш, а музыкантами с самой большой фан-базой...
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