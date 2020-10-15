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В связи с протестами в Минске поручили заменить пластиковые ограждения у дорог на бетонные

15.10.2020 15:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мингорисполком рекомендует убрать со строительных площадок вблизи дорог водоналивные боны и, по возможности, заменить их на железобетонные блоки. Это следует из письма предприятия «Гордорстрой», которое прислали в редакцию читатели. Делается это в связи акциями протеста в столице, во время которых боны иногда используются для блокировки дорог или строительства баррикад. Но дело тут не совсем в политике, уверяют источники, знакомые с этим письмом.


Боны. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Коммунальное унитарное предприятие Гордорстрой занимается строительством, ремонтом и реконструкцией дорог, мостов и развязок. 13 октября 2020 года оно направило письмо руководителям компаний-подрядчиков. Звучит оно вот так:

— При сложившейся ситуации с проведением несанкционированных массовых мероприятий в Минске и согласно поручению руководства Мингорисполкома «Гордорстрой» информирует следующее.

Вам срочно в течение суток необходимо со всех строительных площадок убрать поддоны и водоналивные боны, заменив боны, по возможности, на железобетонные блоки согласно схемам ограждения строительной площадки.

Применение водоналивных блоков только в течение рабочего дня для ограждения производства работ с последующим демонтажом.


Источники, знакомые с текстом письма, подтвердили TUT.BY его подлинность. По словам одного из собеседников портала, Мингорисполком рекомендует заменить боны в целях безопасности.

Дело в том, что иногда протестующие оттягивают боны на несколько десятков или сотен метров от места установки, и место дорожных работ остается не полностью обозначенным. А если из-за этого произойдет авария, то ответственность будут нести именно строители. В этом случае — подрядчики «Гордорстроя». Поэтому им и рекомендуют менять боны на железобетонные блоки.

Но заменить их можно далеко не везде, потому что каждый конкретный случай замены надо согласовывать с ГАИ на предмет безопасности. Есть такие места, где железобетонная конструкция вместо пластиковой будет реальной угрозой для жизни водителей.

Поэтому, по словам собеседников TUT.BY, в рекомендации Мингорисполкома не стоит искать политическую составляющую.

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Теги: Минск
 
 
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