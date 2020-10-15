Премьер-министр Финляндии сделала фото в пиджаке на голое тело и спровоцировала флешмоб

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Финляндии Санна Марин поучаствовала в модной съемке для местного глянца Trendi. На одном из фото чиновница предстала в пиджаке на голое тело. Некоторые пользователи интернета осудили Марин за неподобающий ее статусу поступок, но женщины тут же запустили флешмоб в инстаграме, тоже начав выкладывать свои похожие снимки. Есть такие, которые куда горячее «оригинала».

Снимок, который возмутил людей, выглядит на самом деле весьма прилично: премьер в черном пиджаке с неброским макияжем и скромным украшением. Пикантным снимок делает лишь одна деталь — жакет надет на голое тело.





Это можно объяснить тем, что новый номер Trendi посвящен теме смелости, хотя обложка — на ней тоже Санна Марин — выглядит обычно. В интервью она рассказывает, как ей удается не терять самообладание на столь ответственной работе. Редакторы журнала назвали премьер-министра примером и образцом для подражания, а также отметили: ее работа тяжелая, но помогают хороший сон и железные нервы.

Кроме этого, в выпуске есть рассказы еще семи женщин, которые занимаются не самой простой работой.





Заметим, 34-летняя Марин — опытный политик. Она стала премьер-министром Финляндии 10 декабря 2019 года. До этого она занимала пост министра транспорта и связи, также является депутатом парламента.

В поддержку молодого премьера финки запустили флешмоб в инстаграме, найти его можно по хештегу #imwithsanna. Выбрали для вас самые заметные посты.

Эта девушка написала, что она недавно родила вторую дочь и ей важно показать, как изменилось ее тело. Также пользовательница с ником nunnukatriina отметила: она бы не хотела, чтобы ее дочери росли в мире, где им не позволено реализовывать себя так же, как сверстники.

Девушка с ником janetteolmiala отметила: «Ваша компетентность или надежность не должны подвергаться сомнению из-за внешних факторов».

«То, что у меня есть или чего нет под курткой, не влияет на мои знания в дизайне. Одежда не определяет чей-то профессионализм. Ни мой, ни нашего премьера», — заметила anna.fransina.

Пользовательница tanjakristiina_ выразила мнение, что независимо от политической позиции нам и нашим дочерям, сестрам, матерям и друзьям следует разрешить одеваться, как им заблагорассудится. Потому доверие к человеку зависит от его поступков.

Кстати, среди тех, кто поддержал Марин, есть и мужчины.