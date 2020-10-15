Родные и близкие ждут освобождения Елены Левченко на Окрестина

Источник материала: Tut.by

Известную белорусскую баскетболистку Елену Левченко сегодня освобождают с Окрестина после 15 суток ареста. Она должна была выйти оттуда еще рано утром, однако ее задержали до нового суда по другому эпизоду ее участия в несанкционированном массовом мероприятии. На этом суде обошлось без суток — ей постановили выплатить штраф 30 базовых величин (810 рублей).

Мы поехали на Окрестина, чтобы встретить Елену. Здесь собрались ее родные, близкие, друзья и спортсмены.



Мама и папа Елены. Посередине — адвокат Андрей Мочалов

Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах.

Она — в числе 830 спортсменов, которые подписались под соответствующим обращением. В их числе — многие звезды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Ольга Барабанщикова, Геннадий Тумилович, Сергей Штанюк, Наталья Зверева, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.