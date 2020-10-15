Преподавателю БГУКИ не продлили контракт, он просит студентов подписать петицию, чтобы остаться

Источник материала: Tut.by

Старший преподаватель кафедры менеджмента социально-культурной деятельности Белорусского государственного университета культуры и искусства Дмитрий Матуйзо записал видеообращение к студентам учебного заведения. Он недавно получил уведомление о том, что с ним не будет продлен контракт. Он не хочет уходить из вуза и просит своих студентов подписать петицию.

Почти в четырехминутном видеообращении преподаватель рассказал о ситуации, в которой он оказался, и попросил студентов о помощи.

— 31 октября моя работа в нашем университете подойдет к концу, — говорит Дмитрий Матуйзо на видео. — Новое руководство посчитало, что я не нужен университету. Но не из-за того, что я плохо работаю, а из-за моей гражданской позиции. Я неоднократно поддерживал наших студентов в их стремлении не молчать о несправедливости, которая сейчас творится в нашей стране. И буду это делать далее несмотря ни на что. Я рад, что не просто проработал 7 лет в нашем замечательном университете, но раньше окончил его по специальности искусство эстрады. Я никогда не хотел бы работать в другом вузе, потому что именно здесь я наконец-то почувствовал себя на своем месте. Несмотря на обстоятельства, которые сложились на данный момент, я любил и буду любить Універсітэт культуры и мастацтва, буду любіць краіну маладых.

Преподаватель говорит, что хочет продолжать делать то, что умеет и любит — преподавать в этом университете.

— Но для этого мне нужна ваша помощь, — обратился он к студентам. — Я инициировал сбор подписей под петицией руководству БГУКИ с просьбой продлить со мной трудовые отношения. Надеюсь, вы не окажетесь равнодушными и поддержите меня в этом начинании. Со многими из вас мы встречались в аудиториях, вы знаете, чего я стою. Культурологи-менеджеры, вы - мои люди. Некоторым из вас, если все удастся, еще предстоит со мной встретиться, поскольку я преподаю на выпускных курсах у музыкантов, режиссеров эстрады и педагогов. Если вы хотите узнать, чего я стою, спросите у выпускников последних лет.

Отдельно он обратился к тем, с кем преподаватель вряд ли встретится в аудиториях, но с большой долей вероятности может встретиться на площадках, где проходят культурные мероприятия. «Не сегодня, так завтра такая помощь может понадобиться одному из ваших преподавателей, какому-то честному и смелому человеку. Его тоже поддержат остальные студенты, поскольку вы расскажете им о том, чего он стоит», - сказал он.

На видео говорится, что для того, чтобы подписать петицию, студенты могут обращаться непосредственно к Дмитрию Матуйзо через социальные сети или к студентам факультета культурологии и социокультурной деятельности.

— Вы спросите меня: «Разве мнение рядового студента вообще чего-то стоит?» Это правильный вопрос, на который, к несчастью я не могу ответить вам: «Да, стоит!» Но так не должно быть. Если вы хотите, чтобы ваше мнение было услышанным, надо говорить об этом в полный голос. Если вы хотите, чтобы ваши права соблюдались, за них нужно бороться, — считает преподаватель. — Поверьте, многие преподаватели думают точно так же, как и я. Просто не всем хватает смелости заявить об этом публично. Наш университет — это большая семья. По крайней мере так должно быть. А члены семьи не бросают друг друга в беде. И неважно, речь идет о преподавателе или о студенте. Только вместе мы переживем эти смутные времена и добьемся справедливости.