В Рязани несколько дней подряд фиксируют высокую концентрацию сероводорода в воздухе; норма превышена в 15 раз

В Рязани больше недели фиксировали значительные выбросы сероводорода, превышение содержания вещества в воздухе доходило до 15 раз. Об этом сообщила пресс-служба министерства природоиспользования области.



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Запах сероводорода на юге и востоке Рязани, как писал городской паблик «Дышим чистым» во «ВКонтакте», появился вечером 6 октября, а в пригороде он чувствовался за день до этого. «Запах разнесло от Песочни на полгорода и смрад ощущался даже на улице Свободы», — жаловались тогда экоактивисты.

7 октября министерство природоиспользования подтвердило превышение норм сероводорода, а 9 октября администрация Рязани также сообщила о наличии в воздухе других отравляющих веществ, в том числе фенола и других ароматических углеводородов; их концентрации не приводились.

На совещании в правительстве области 13 октября представители рязанских Минприроды, Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры назвали источником выбросов «Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию». В пресс-службе компании ответили, что их собственные анализы не выявили превышений.

Городская администрация добавила, что, помимо РНПК, проверки до ноября пройдут также на заводе «ТЕХНО», производящем теплоизоляционные материалы. В областном Роспотребнадзоре связывали выбросы с ремонтом моста.