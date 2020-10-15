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В Рязани несколько дней подряд фиксируют высокую концентрацию сероводорода в воздухе; норма превышена в 15 раз

15.10.2020 15:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Рязани больше недели фиксировали значительные выбросы сероводорода, превышение содержания вещества в воздухе доходило до 15 раз. Об этом сообщила пресс-служба министерства природоиспользования области.

В Рязани несколько дней подряд фиксируют высокую концентрацию сероводорода в воздухе; норма превышена в 15 раз
Фото: rzn.info

Запах сероводорода на юге и востоке Рязани, как писал городской паблик «Дышим чистым» во «ВКонтакте», появился вечером 6 октября, а в пригороде он чувствовался за день до этого. «Запах разнесло от Песочни на полгорода и смрад ощущался даже на улице Свободы», — жаловались тогда экоактивисты.

7 октября министерство природоиспользования подтвердило превышение норм сероводорода, а 9 октября администрация Рязани также сообщила о наличии в воздухе других отравляющих веществ, в том числе фенола и других ароматических углеводородов; их концентрации не приводились.

На совещании в правительстве области 13 октября представители рязанских Минприроды, Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры назвали источником выбросов «Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию». В пресс-службе компании ответили, что их собственные анализы не выявили превышений.

Городская администрация добавила, что, помимо РНПК, проверки до ноября пройдут также на заводе «ТЕХНО», производящем теплоизоляционные материалы. В областном Роспотребнадзоре связывали выбросы с ремонтом моста.

 
 
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В Рязани больше недели фиксировали значительные выбросы сероводорода, превышение содержания вещества в воздухе доходило до 15 раз. Об этом сообщила пресс-служба...
 
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