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В Рязани несколько дней подряд фиксируют высокую концентрацию сероводорода в воздухе; норма превышена в 15 раз
Источник материала: Навiны
В Рязани больше недели фиксировали значительные выбросы сероводорода, превышение содержания вещества в воздухе доходило до 15 раз. Об этом сообщила пресс-служба министерства природоиспользования области.
Запах сероводорода на юге и востоке Рязани, как
7 октября министерство природоиспользования подтвердило превышение норм сероводорода, а 9 октября администрация Рязани также сообщила о наличии в воздухе других отравляющих веществ, в том числе фенола и других ароматических углеводородов; их концентрации не приводились.
На совещании в правительстве области 13 октября представители рязанских Минприроды, Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры назвали источником выбросов «Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию». В пресс-службе компании ответили, что их собственные анализы не выявили превышений.
Городская администрация добавила, что, помимо РНПК, проверки до ноября пройдут также на заводе «ТЕХНО», производящем теплоизоляционные материалы. В областном Роспотребнадзоре связывали выбросы с ремонтом моста.
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В Рязани несколько дней подряд фиксируют высокую концентрацию сероводорода в воздухе; норма превышена в 15 раз
В Рязани больше недели фиксировали значительные выбросы сероводорода, превышение содержания вещества в воздухе доходило до 15 раз. Об этом сообщила пресс-служба...
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