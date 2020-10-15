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У Красного костела в Минске собираются участники Марша людей с инвалидностью
Источник материала: Навiны
Несколько десятков людей с инвалидностью собралось 15 октября у Красного костела в Минске на акцию против насилия.
Среди собравшихся есть инвалиды-колясочники, в том числе молодой парень, который пострадал при разгоне мирных демонстрантов после президентских выборов у метро «Пушкинская» — у него ампутирована ступня.
Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется Марш людей с инвалидностью.
«Вне зависимости от наших возможностей мы — белорусы. Мы хотим свободы. Мы хотим, чтобы нас услышали!», — отмечалось в распространенном в соцсетях анонсе акции сторонников перемен, сообщает
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Несколько десятков людей с инвалидностью собралось 15 октября у Красного костела в Минске на акцию против насилия.
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