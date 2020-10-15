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У Красного костела в Минске собираются участники Марша людей с инвалидностью

15.10.2020 15:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Несколько десятков людей с инвалидностью собралось 15 октября у Красного костела в Минске на акцию против насилия. 

У Красного костела в Минске собираются участники Марша людей с инвалидностью

Среди собравшихся есть инвалиды-колясочники, в том числе молодой парень, который пострадал при разгоне мирных демонстрантов после президентских выборов у метро «Пушкинская» — у него ампутирована ступня.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется Марш людей с инвалидностью.

«Вне зависимости от наших возможностей мы — белорусы. Мы хотим свободы. Мы хотим, чтобы нас услышали!», — отмечалось в распространенном в соцсетях анонсе акции сторонников перемен, сообщает БелаПАН.

 

Фото TUT.by

 
Теги: Минск
 
 
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Несколько десятков людей с инвалидностью собралось 15 октября у Красного костела в Минске на акцию против насилия. 
 
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