У Красного костела в Минске собираются участники Марша людей с инвалидностью

Несколько десятков людей с инвалидностью собралось 15 октября у Красного костела в Минске на акцию против насилия.





Среди собравшихся есть инвалиды-колясочники, в том числе молодой парень, который пострадал при разгоне мирных демонстрантов после президентских выборов у метро «Пушкинская» — у него ампутирована ступня.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется Марш людей с инвалидностью.

«Вне зависимости от наших возможностей мы — белорусы. Мы хотим свободы. Мы хотим, чтобы нас услышали!», — отмечалось в распространенном в соцсетях анонсе акции сторонников перемен, сообщает БелаПАН .