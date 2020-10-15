Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за ситуации с Навальным

Источник материала: Ежедневник

ЕС ввел санкции против шести российских чиновников и научного института из-за ситуации с Алексеем Навальным. Информация об этом размещена в официальном журнале Европейского союза.

В список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло и заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко. Также ограничения коснутся Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), причастного, как писали западные СМИ, к созданию "Новичка".

"Принятые ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц, а также замораживание активов для юридического лица. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным в списке лицам", — указали в Брюсселе.

В Москве пообещали зеркальный ответ, передает ria.ru .