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Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за ситуации с Навальным
15.10.2020 15:39 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
ЕС ввел санкции против шести российских чиновников и научного института из-за ситуации с Алексеем Навальным. Информация об этом размещена в официальном журнале Европейского союза.
В список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло и заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко. Также ограничения коснутся Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), причастного, как писали западные СМИ, к созданию "Новичка".
"Принятые ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц, а также замораживание активов для юридического лица. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным в списке лицам", — указали в Брюсселе.
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ЕС ввел санкции против шести российских чиновников и научного института из-за ситуации с Алексеем Навальным. Информация об этом размещена в официальном журнале...
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