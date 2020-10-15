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В Минске открыли новый центр развития для детей. Стройка шла даже по выходным

15.10.2020 15:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня на улице Воронянского в Минске открыли новое здание Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для детей, пишет агентство «Минск-Новости». Рассказываем, как его строили.


Фото: Сергей Пожога, «Минск-Новости»

Центр находится на улице Воронянского 11 корпус 6. Раньше тут был детский сад. Его решили реконструировать в центр-коррекционного развития, но выбранный на конкурсе подрядчик не смог завершить работы. Здесь проявилось несовершенство законодательства о госзакупках, когда выбирают именно того, кто предложит наименьшую цену, а потом эта компания, например, банкротится.

В итоге было несколько лет простоя, выбор нового подрядчика, исправление «косяков» и, собственно, строительство. Работы шли на объекте около года (в том числе по выходным), а сегодня центр открыли.


Фото: Сергей Пожога, «Минск-Новости»

В торжественной церемонии участвовали глава администрации Октябрьского района Геннадий Люботынский, представители УКС «Запад», ОАО «Стройтрест № 1», педагоги, воспитанники центра и их родители.


Фото: Сергей Пожога, «Минск-Новости»

У центра теперь есть уличная игровая площадка, музыкальный зал, столовая, оборудованы кабинеты для работы педагогов-дефектологов, психологов и логопедов, а также специальные помещения для занятий дошкольных групп.


Фото: Сергей Пожога, «Минск-Новости»

Фото: Сергей Пожога, «Минск-Новости»

Здесь же разместился социально-педагогический центр Октябрьского района.

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Теги: Минск
 
 
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