В Минске открыли новый центр развития для детей. Стройка шла даже по выходным

Источник материала: Tut.by

Сегодня на улице Воронянского в Минске открыли новое здание Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для детей, пишет агентство « Минск-Новости ». Рассказываем, как его строили.



Фото: Сергей Пожога, «Минск-Новости»

Центр находится на улице Воронянского 11 корпус 6. Раньше тут был детский сад. Его решили реконструировать в центр-коррекционного развития, но выбранный на конкурсе подрядчик не смог завершить работы. Здесь проявилось несовершенство законодательства о госзакупках, когда выбирают именно того, кто предложит наименьшую цену, а потом эта компания, например, банкротится.

В итоге было несколько лет простоя, выбор нового подрядчика, исправление «косяков» и, собственно, строительство. Работы шли на объекте около года (в том числе по выходным), а сегодня центр открыли.



Фото: Сергей Пожога, «Минск-Новости»

В торжественной церемонии участвовали глава администрации Октябрьского района Геннадий Люботынский, представители УКС «Запад», ОАО «Стройтрест № 1», педагоги, воспитанники центра и их родители.



Фото: Сергей Пожога, «Минск-Новости»

У центра теперь есть уличная игровая площадка, музыкальный зал, столовая, оборудованы кабинеты для работы педагогов-дефектологов, психологов и логопедов, а также специальные помещения для занятий дошкольных групп.



Фото: Сергей Пожога, «Минск-Новости»



Фото: Сергей Пожога, «Минск-Новости»

Здесь же разместился социально-педагогический центр Октябрьского района.