Mitsubishi рассекретила внешность и интерьер обновленного кроссовера Eclipse Cross

Источник материала: Tut.by

В Mitsubishi поделились первыми подробностями об обновленном кроссовере Eclipse Cross, который преобразился в соответствии с новым фирменным стилем марки под названием Dynamic Shield.





Спереди у «паркетника» появился новый бампер и измененная головная оптика, а сзади — фонари с дополнительными секциями на багажной двери. Она у кроссовера тоже новая — с заднего стекла убрали перемычку, разделявшую его на две части.





Интерьер Eclipse Cross также переоформлен. Обещаны улучшенные отделочные материалы, а в стандартную комплектацию входит новая мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном, который перемещен ближе к водителю и переднему пассажиру и получил поворотные регуляторы для выбора уровня громкости и других настроек. С центрального тоннеля убрана сенсорная панель, использовавшаяся для управления некоторыми функциями.





Но главное, что с модернизацией Eclipse Cross обзаведется «подзаряжаемой» гибридной установкой (PHEV), состоящей из 2,4-литрового бензинового мотора MIVEC, двух электродвигателей (спереди и сзади) и литий-ионной батареи, которая может также использоваться в качестве источника электроэнергии (для домохозяйства, во время отдыха на природе и т.п.). Впрочем, характеристики гибридного Eclipse Cross пока не обнародованы. Базовой останется 1,5-литровая турбо-«четверка» в паре с вариатором.





В Японии уже начались предварительные заказы на обновленный Eclipse Cross, а в первом квартале следующего года кроссовер дебютирует и в Северной Америке. О сроках вывода модернизированного «паркетника» на рынок ТС в Mitsubishi пока не обмолвились.