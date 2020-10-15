«Вертикальный лес» в китайском жилом комплексе слегка вышел из-под контроля

Источник материала: Onliner

Этот комплекс был построен в 2018 году. Застройщик спроектировал восемь 30-этажных высотных зданий, засаженных растениями. Тогда идея жить не в бетонных, а в настоящих джунглях казалась привлекательной для жителей Чэнду — одного из самых загрязненных городов Китая. К апрелю 2020 года все 826 квартир в комплексе Qiyi City Forest Garden были проданы. Зеленая изгородь, растущая на балконах комплекса, должна была фильтровать городской воздух и защищать жилье от шума, но спустя два года вертикальный лес превратился в кошмар. Без должного ухода он захватил гораздо больше места, чем ему отвели архитекторы, и привлек полчище комаров. В итоге из 826 квартир в комплексе заселено всего 10. А это значит, что большая часть балконных садов находится без присмотра, и природа продолжает завоевывать новые участки на фасаде здания и привлекать новых насекомых, пишет Odditycentral.





В жилых домах комплекса Qiyi City Forest Garden используются приподнятые платформы, которые засыпаны землей и засажены зеленью так, что внешние стены покрыты цветами и деревьями, напоминающими вертикальный лес. Но вместо городского рая комплекс из восьми башен выглядит как сцена из постапокалиптического фильма. Балконы практически поглощены растениями, что создает тень, а автоматическая система орошения, которая используется в жилом массиве, — уровень влажности, необходимые для комаров. Малочисленные жители комплекса жалуются, что заброшенный вертикальный лес стал рассадником насекомых. В ответ застройщик пообещал проводить техническое обслуживание «вертикального леса» четыре раза в год, а также активизировать усилия по борьбе с вредителями.





Текущее состояние комплекса Qiyi City Forest Garden вызвало жаркие дебаты в китайских социальных сетях: одни считают, что жить рядом с природой — хорошая идея, другие не так оптимистичны.





«Когда корни этих деревьев разовьются достаточно, чтобы пробить стены, повлияют ли они на безопасность конструкции?» — спросил один человек.

«Убьет ли людей ветка, падающая с 30-го этажа?» — задался вопросом другой.





В Минске, между прочим, тоже есть многоэтажка с вертикальным садом: десятилетия назад жительница дома Вера Алексеевна посадила у ее стен виноградный плющ. Теперь жильцы видят за окном непроглядные джунгли. В квартирах приходится включать свет даже днем, но на насекомых люди не жалуются, и в целом довольны тем, что получилось.

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