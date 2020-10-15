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Власти Беларуси допустили задержания на акции людей с инвалидностью
Источник материала: АФН
Белорусские власти переступили через еще одну красную линию, допустив задержание участников проходящего сегодня в центе Минска протестного марша людей с инвалидностью (людей с НЕограниченными возможностями).
Как сообщает Еврорадио, «несколько протестующих были задержаны на площади Независимости, где проходит «Марш (не) инвалидов». Подъехали автобусы, вышли чекисты и схватили как минимум одного человека».
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Белорусские власти переступили через еще одну красную линию, допустив задержание участников проходящего сегодня в центе Минска протестного марша людей с...
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