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Власти Беларуси допустили задержания на акции людей с инвалидностью

15.10.2020 15:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти переступили через еще одну красную линию, допустив задержание участников проходящего сегодня в центе Минска протестного марша людей с инвалидностью (людей с НЕограниченными возможностями).

Как сообщает Еврорадио, «несколько протестующих были задержаны на площади Независимости, где проходит «Марш (не) инвалидов». Подъехали автобусы, вышли чекисты и схватили как минимум одного человека».

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти переступили через еще одну красную линию, допустив задержание участников проходящего сегодня в центе Минска протестного марша людей с...
 
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