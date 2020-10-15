Адвоката Бабарико и Колесниковой лишили лицензии

Источник материала: АФН

Защитника Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александра Пыльченко лишили лицензии адвоката.

Такое решение принято на заседании Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции 15 октября, передает tut.by.

Лицензия адвоката действует до получения адвокатом письменного решения Минюста о прекращении действия лицензии, где будут указаны основания для такого решения. Там же будет указана дата, с которой будет лицензия перестанет действовать.

Напомним, 7 октября Александру Пыльченко — защитнику Виктора Бабарико и Марии Колесниковой — в Министерстве юстиции вручили «уведомление о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии».

Оказалось, что суть претензий к адвокату состоит в его комментарии tut.by. В публикации от 14 августа Александр Пыльченко рассказал, какими полномочиями обладает генпрокурор и какие действия может предпринять по опубликованным в СМИ видео и свидетельствам избиений людей 9−12 августа в РУВД и ИВС.

Юрист заявил, что генпрокурор Беларуси должен возбудить уголовные дела по фактам избиения мирных граждан, жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными. Юрист также отметил, что Генпрокуратура должна отстранить от занимаемых должностей на время проверки министра внутренних дел, его заместителей и начальника ИВС до установления их причастности или непричастности к произошедшему.