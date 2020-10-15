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Обслуживание самолета Лукашенко в Гамбурге идет по плану

15.10.2020 15:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Представитель компании Lufthansa Technik опроверг сообщение об отказе рабочих проводить техобслуживание белорусского самолета, на котором, как считается, летает Александр Лукашенко.

"Сервисное обслуживание находящихся сейчас у нас в Гамбурге всех самолетов наших клиентов проводится в соответствии с графиком", - такой ответ 15 октября получила DW от официального представителя компании Lufthansa Technik в Гамбурге Вольфганга Райнерта на вопрос о том, правда ли что сотрудники этой фирмы отказались проводить регулярные сервисные работы по обслуживанию самолета Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, профсоюз Lufthansa Technik призвал рабочих отложить в сторону гаечные ключи и не обслуживать самолет Лукашенко.

"Это самолет Лукашенко, который в то же самое время отдает приказ стрелять в демонстрантов в Беларуси", - написали в призыве профсоюзные активисты. Профсоюз Ver.di напоминает также о том, что 31 год назад рабочие Lufthansa Technik в Гамбурге объявили забастовку, чтобы не обслуживать самолет президента Румынии Николая Чаушеску в то время, когда он "велел подавлять протесты рабочих и работниц".

В этот раз, однако, забастовка не объявлена. Профсоюз ожидает лишь, что "администрация Lufthansa Technik воздержится от каких-либо санкций в том случае, если сотрудники и сотрудницы откажутся работать с соответствующим самолетом".

В современном мире демократия уже давно не поспевает за интересами бизнеса, или, выражаясь менее политкорректно, бизнес уже давно забил на демократию.

 
 
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Представитель компании Lufthansa Technik опроверг сообщение об отказе рабочих проводить техобслуживание белорусского самолета, на котором, как считается, летает...
 
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