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Производителя белорусской воды заподозрили в плагиате

15.10.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дизайн этикетки беларуской воды "Хомская" оказался очень похож на украинскую "Моршинську"

 

Читатели marketing.by прислали в редакцию изображение упаковки недавно вышедшей на беларуский рынок минеральной воды "Хомская", производимой ООО «Фрост и К». Дизайн этикетки очень напоминает упаковку украинского бренда природной воды "Моршинська", выпускаемой группой компаний IDS Group.   

Как всегда в таких случаях, наша редакция обратилась за комментарием к производителю, чтобы узнать, как появился такой дизайн. 

Андрей Кацура, начальник управления маркетинга и рекламы компании "Фрост и К":
«Дизайн этикетки воды «Хомская» делал наш штатный дизайнер.

Сама минеральная вода с названием «Хомская» выпускалась давно, еще и до независимости страны — по названию поселка Хомск. В то время было нормой называть продукт по месторасположению скважины где вода непосредственно добывалась - вспомните «Слуцкую», «Стародорожскую» или «Нарочанскую». Потом предприятие перешло в частные руки и название поменяли на «Фрост».

Когда было решено перезапустить продукт под историческим названием «Хомская», то на этикетке изобразили лес: во-первых, скважина у нас находится непосредственно в лесу, а, во-вторых, у местных Хомск почему-то ассоциируется с лесом.

Дизайн у «Хомской» получился такой, потому что цвета популярные. Из песни слов не выкинешь: лес зеленый, снизу и сверху белое, надпись сделали красной для выделения — ну не черной же ее рисовать?

Ассоциации с «Моршинська» у людей вполне могут быть. Но мы знали, что «Моршинська» в Беларуси продаваться не будет, потому что входит в состав группы «Боржоми» - они в Беларуси и России продают воду под брендом «Святой источник». То есть у нас не могло быть цели пересекаться на полках — это в принципе невозможно.

«Моршинська» продавалась в Беларуси лет десять назад - на протяжении максимум 1,5-2 года. Поэтому и здесь рассматривать корысть с нашей стороны не очень правильно».

Для продвижения воды "Хомская" на предприятии создали вот такой ролик: 
 
 
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Дизайн этикетки беларуской воды "Хомская" оказался очень похож на украинскую "Моршинську"
 
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