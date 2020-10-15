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Адвоката Бабарико и Колесниковой лишили лицензии

15.10.2020 15:57 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 15 октября, Министерство юстиций решило лишить адвокатской лицензии Александра Пыльченко — защитника Виктора Бабарико и Марии Колесниковой.

Формально Пыльченко все еще адвокат Виктора и Марии – о том, когда его лицензия будет аннулирована, Минюст сообщит письменно.

Напомним, дело против Пыльченко началось 7 октября, когда адвокату в Министерстве юстиции вручили «уведомление о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии».

Все из-за комментария адвоката для TUT.by. Пыльченко рассказал журналистам,  какими полномочиями обладает генпрокурор и какие действия может предпринять по опубликованным в СМИ видео и свидетельствам избиений людей 9−12 августа в РУВД и ИВС. Юрист заявил, что генпрокурор Беларуси должен возбудить уголовные дела по фактам избиения мирных граждан, жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными. Юрист также отметил, что Генпрокуратура должна отстранить от занимаемых должностей на время проверки министра внутренних дел, его заместителей и начальника ИВС до установления их причастности или непричастности к произошедшему.

 
 
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Сегодня, 15 октября, Министерство юстиций решило лишить адвокатской лицензии Александра Пыльченко — защитника Виктора Бабарико и Марии Колесниковой. Формально...
 
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