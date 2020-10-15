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«Я потерял стопу 10 августа». Как и почему в Минске протестуют люди с инвалидностью
Источник материала: KYKY>
Сегодня в Минске на площади Независимости устроили протест люди с инвалидностью. Некоторые из них приехали инвалидных колясках. Они требуют перемен.
Среди участников протеста журналисты заметили Георгия Сайковского. Это парень, рядом с котором 10 августа взорвалась светошумовая граната, из-за чего он потерял ступню ноги.
Пришла на площадь и Александра Гуща, которая уже не раз бывала на маршах. И даже была задержана.
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Сегодня в Минске на площади Независимости устроили протест люди с инвалидностью. Некоторые из них приехали инвалидных колясках. Они требуют перемен. Среди...
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