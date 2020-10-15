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«Я потерял стопу 10 августа». Как и почему в Минске протестуют люди с инвалидностью

15.10.2020 15:57 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в Минске на площади Независимости устроили протест люди с инвалидностью. Некоторые из них приехали инвалидных колясках. Они требуют перемен. 

Среди участников протеста журналисты заметили Георгия Сайковского. Это парень, рядом с котором 10 августа взорвалась светошумовая граната, из-за чего он потерял ступню ноги. 

Пришла на площадь и Александра Гуща, которая уже не раз бывала на маршах. И даже была задержана. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске на площади Независимости устроили протест люди с инвалидностью. Некоторые из них приехали инвалидных колясках. Они требуют перемен.  Среди...
 
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