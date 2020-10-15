Виктория Бекхэм приревновала мужа к известной певице

Источник материала: Sputnik Беларусь

Британская певица Луиз Реднапп провинилась перед Викторией Бекхэм: звезда сделала пикантное замечание о Дэвиде Бекхэме и вызвала ревность его жены.

Недавно Реднапп публично пошутила о том, что она хотела бы сделать с известным футболистом. Певица сыграла в игру, где ей предложили пофантазировать о звездных мужчинах. Среди всех представленных кандидатов Луиз выбрала Дэвида Бекхэма и заявила, что хотела бы "зацеловать" его. И точно пожалела об этом.

Невинная шутка певицы привела в бешенство Викторию Бекхэм: дизайнер мгновенно занесла Реднапп в свой "черный список".

"Виктория просто в ярости. Она безумно ревнует Дэвида, даже в шутку. Такие темы – абсолютное табу для Викки, так как он принадлежит только ей", – отметил источник издания Daily Star.

Экс-перчинку Spice Girls можно понять, ведь на протяжении супружеской жизни с футболистом она не раз слышала об изменах благоверного. Тем не менее, Бекхэм отрицает все сплетни о своих адюльтерах и ссорится с женой только из-за свитера .

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