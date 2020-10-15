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Адвокаты Александр Пыльченко и Юлия Леванчук лишены лицензии
Источник материала: Навiны
Адвокат Марии Колесниковой и Виктора Бабарико лишен лицензии. Такое решение 15 октября приняла квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции.
Ранее адвокат сообщил
«Также в материалах был распечатанный текст комментатора из недавнего выпуска телепрограммы ОНТ, в котором он на основе той публикации обвинял меня в том, что я якобы кого-то к чему-то призываю», — сказал Пыльченко. Адвокат иронично отметил: «На 97% уверен, что лицензии меня лишат».
Также сегодня квалификационная комиссия лишила лицензии адвоката Юлию Леванчук. Она является защитницей владельца цветочного магазина Максима Хорошина, который был задержан 13 октября и доставлен в УВД Первомайского района. Позже в соцсетях появилась видеозапись, где
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Адвокат Марии Колесниковой и Виктора Бабарико лишен лицензии. Такое решение 15 октября приняла квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при...
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