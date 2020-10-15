Адвокаты Александр Пыльченко и Юлия Леванчук лишены лицензии

Адвокат Марии Колесниковой и Виктора Бабарико лишен лицензии. Такое решение 15 октября приняла квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции.





Ранее адвокат сообщил БелаПАН , что уведомление о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии ему было вручено 7 октября. В материалах, послуживших основанием для этого, есть распечатанная публикация с сайта TUT.by от 14 августа, в которой Пыльченко рассказывал о полномочиях, правах и обязанностях государственных органов, в том числе Генпрокуратуры.

«Также в материалах был распечатанный текст комментатора из недавнего выпуска телепрограммы ОНТ, в котором он на основе той публикации обвинял меня в том, что я якобы кого-то к чему-то призываю», — сказал Пыльченко. Адвокат иронично отметил: «На 97% уверен, что лицензии меня лишат».