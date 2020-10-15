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Адвокаты Александр Пыльченко и Юлия Леванчук лишены лицензии

15.10.2020 16:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Адвокат Марии Колесниковой и Виктора Бабарико лишен лицензии. Такое решение 15 октября приняла квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции.

Адвокаты Александр Пыльченко и Юлия Леванчук лишены лицензии

Ранее адвокат сообщил БелаПАН, что уведомление о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии ему было вручено 7 октября. В материалах, послуживших основанием для этого, есть распечатанная публикация с сайта TUT.by от 14 августа, в которой Пыльченко рассказывал о полномочиях, правах и обязанностях государственных органов, в том числе Генпрокуратуры.

«Также в материалах был распечатанный текст комментатора из недавнего выпуска телепрограммы ОНТ, в котором он на основе той публикации обвинял меня в том, что я якобы кого-то к чему-то призываю», — сказал Пыльченко. Адвокат иронично отметил: «На 97% уверен, что лицензии меня лишат».

Также сегодня квалификационная комиссия лишила лицензии адвоката Юлию Леванчук. Она является защитницей владельца цветочного магазина Максима Хорошина, который был задержан 13 октября и доставлен в УВД Первомайского района. Позже в соцсетях появилась видеозапись, где избитого мужчину из милиции увозит машина скорой помощи. В августе Хорошин раздавал цветы женщинам, стоящим в цепях солидарности.

 
 
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Адвокат Марии Колесниковой и Виктора Бабарико лишен лицензии. Такое решение 15 октября приняла квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при...
 
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