Помпео: мы решительно поддерживаем белорусский народ, который продолжает требовать от властей ответственности за подавление демократии

Соединенные Штаты Америки поддерживают протестующих белорусов, заявил госсекретарь Майк Помпео на брифинге в Вашингтоне. Стенограмма брифинга опубликована на сайте Госдепартамента.





«Мы решительно поддерживаем белорусский народ, который продолжает требовать от властей Беларуси ответственности за подавление демократии, как мы это сделали, когда ввели санкции в отношении виновных в этом вместе с нашими демократическими союзниками в Европе и Канаде», — сказал Помпео.

Он также вновь потребовал немедленного освобождения гражданина США Виталия Шклярова.

Политический консультант Виталий Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле, куда приехал навестить мать. Политтехнолог проходил подозреваемым по делу в отношении Сергея Тихановского. Шклярову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Первоначально о задержании Шклярова сообщил государственный телеканал ОНТ. В сюжете прозвучало, что, «по версии спецслужб, он консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием «Страна для жизни». Проект «Страна для жизни» был организован Сергеем Тихановским (мужем кандидата в президенты Светланы Тихановской), который сейчас находится в столичном СИЗО и обвиняется в ряде преступлений, в том числе в «организации массовых беспорядков».

Позднее мать Виталия Нина Шклярова в комментарии БелаПАН отрицала, что ее сын мог работать со штабом Тихановской. «Он приехал ко мне как обычно, привез внука на лето, ни с какой Тихановской он не работал, это просто глупо!» — заявила мать Шклярова.

4 августа суд рассмотрел жалобу на задержание Шклярова, но оставил ее без удовлетворения.

7 августа стало известно, что Шклярову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК, ему грозит до трех лет лишения свободы. Тогда же адвокат заявил, что его подзащитный не признает вины, а также жалуется на давление со стороны администрации следственного изолятора.

8 августа белорусские правозащитники объявили Шклярова политзаключенным.

Европейская ассоциация политических консультантов, членом которой является Шкляров, потребовала от властей Беларуси его освобождения. «Виталий Шкляров — очень серьезный и опытный политический консультант, в прошлом работавший с Ангелой Меркель, а также участвовавший в подготовке кампании Барака Обамы», — говорилось в заявлении ЕАПК.

Члены ассоциации потребовали от Александра Лукашенко немедленного освобождения политконсультанта, а также призывали общеевропейские демократические силы содействовать освобождению их коллеги.