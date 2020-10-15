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Помпео: мы решительно поддерживаем белорусский народ, который продолжает требовать от властей ответственности за подавление демократии

15.10.2020 16:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Соединенные Штаты Америки поддерживают протестующих белорусов, заявил госсекретарь Майк Помпео на брифинге в Вашингтоне. Стенограмма брифинга опубликована на сайте Госдепартамента.

Помпео: мы решительно поддерживаем белорусский народ, который продолжает требовать от властей ответственности за подавление демократии
 

«Мы решительно поддерживаем белорусский народ, который продолжает требовать от властей Беларуси ответственности за подавление демократии, как мы это сделали, когда ввели санкции в отношении виновных в этом вместе с нашими демократическими союзниками в Европе и Канаде», — сказал Помпео.

Он также вновь потребовал немедленного освобождения гражданина США Виталия Шклярова.

Политический консультант Виталий Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле, куда приехал навестить мать. Политтехнолог проходил подозреваемым по делу в отношении Сергея Тихановского. Шклярову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Первоначально о задержании Шклярова сообщил государственный телеканал ОНТ. В сюжете прозвучало, что, «по версии спецслужб, он консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием «Страна для жизни». Проект «Страна для жизни» был организован Сергеем Тихановским (мужем кандидата в президенты Светланы Тихановской), который сейчас находится в столичном СИЗО и обвиняется в ряде преступлений, в том числе в «организации массовых беспорядков».

Позднее мать Виталия Нина Шклярова в комментарии БелаПАН отрицала, что ее сын мог работать со штабом Тихановской. «Он приехал ко мне как обычно, привез внука на лето, ни с какой Тихановской он не работал, это просто глупо!» — заявила мать Шклярова.

4 августа суд рассмотрел жалобу на задержание Шклярова, но оставил ее без удовлетворения.

7 августа стало известно, что Шклярову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК, ему грозит до трех лет лишения свободы. Тогда же адвокат заявил, что его подзащитный не признает вины, а также жалуется на давление со стороны администрации следственного изолятора.

8 августа белорусские правозащитники объявили Шклярова политзаключенным.

Европейская ассоциация политических консультантов, членом которой является Шкляров, потребовала от властей Беларуси его освобождения. «Виталий Шкляров — очень серьезный и опытный политический консультант, в прошлом работавший с Ангелой Меркель, а также участвовавший в подготовке кампании Барака Обамы», — говорилось в заявлении ЕАПК.

Члены ассоциации потребовали от Александра Лукашенко немедленного освобождения политконсультанта, а также призывали общеевропейские демократические силы содействовать освобождению их коллеги.

 
Теги: Гомель
 
 
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Соединенные Штаты Америки поддерживают протестующих белорусов, заявил госсекретарь Майк Помпео на брифинге в Вашингтоне. Стенограмма брифинга опубликована на...
 
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