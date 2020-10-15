Елена Левченко выйдет на свободу после 15 суток заключения в мучительных условиях . В ходе нового судебного разбирательства ей присудили штраф

Елена была задержана 30 сентября и арестована за участие в несанкционированном мероприятии.





Сегодня утром родителям Левченко сообщили, что ее задержали еще на 72 часа в связи с очередными обвинениями по излюбленной «судистами» статье касательно несанкционированных мероприятий (ч. 1 ст. 23.34 КоАП).





Сегодня суд Ленинского района Минска вновь обвинил Елену в участии в несанкционированном массовом мероприятии 20 сентября, основываясь на скриншоте из Инстаграм и корявых показаниях свидетеля-анона по фамилии «Шарапов».

Ходатайство защиты в ходе процесса были отклонены. В результате суд вынес решение по делу Левченко: штраф 30 базовых величин (810 рублей).





Также во время процесса Елена Левченко рассказала, с какими пытками она столкнулась во время содержания под стражей: нет горячей воды, нельзя ходить в душ, забрали матрас, забрали постельное белье, ухудшилось здоровье, появились вши.

Сейчас родственники и друзья ждут Елену у ИВС Окрестина.