ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Елена Левченко выйдет на свободу после 15 суток заключения в мучительных условиях . В ходе нового судебного разбирательства ей присудили штраф

15.10.2020 16:09 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Елена была задержана 30 сентября и арестована за участие в несанкционированном мероприятии.

Елена Левченко выйдет на свободу после 15 суток заключения в мучительных условиях . В ходе нового судебного разбирательства ей присудили штраф

Сегодня утром родителям Левченко сообщили, что ее задержали еще на 72 часа в связи с очередными обвинениями по излюбленной «судистами» статье касательно несанкционированных мероприятий (ч. 1 ст. 23.34 КоАП).

Елена Левченко выйдет на свободу после 15 суток заключения в мучительных условиях . В ходе нового судебного разбирательства ей присудили штраф

Сегодня суд Ленинского района Минска вновь обвинил Елену в участии в несанкционированном массовом мероприятии 20 сентября, основываясь на скриншоте из Инстаграм и корявых показаниях свидетеля-анона по фамилии «Шарапов».

Ходатайство защиты в ходе процесса были отклонены. В результате суд вынес решение по делу Левченко: штраф 30 базовых величин (810 рублей).

Елена Левченко выйдет на свободу после 15 суток заключения в мучительных условиях . В ходе нового судебного разбирательства ей присудили штраф

Также во время процесса Елена Левченко рассказала, с какими пытками она столкнулась во время содержания под стражей: нет горячей воды, нельзя ходить в душ, забрали матрас, забрали постельное белье, ухудшилось здоровье, появились вши.

Сейчас родственники и друзья ждут Елену у ИВС Окрестина.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
На автозаки власть нашла 2,1 млн рублей, а врачи кварцуют одноразовые маски
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика