На автозаки власть нашла 2,1 млн рублей, а врачи кварцуют одноразовые маски

Беларусь накрыла вторая волна COVID-19 и революция по свержению режима. Пандемия и народные протесты — плоскости, которые, казалось бы, не пересекаются. Однако желания людей и власти выжить столкнулись у дыры в бюджете. Лукашенко не хватает автозаков, врачам — элементарных одноразовых масок.





Работа над ошибками. Была ли?

На прошлой неделе Минздрав заявил о начале второй волны COVID-19, а и.о. министра Дмитрий Пиневич сделал успокоительное заявление:

«В учреждениях здравоохранения Беларуси достаточно средств индивидуальной защиты (СИЗов) и лекарственных средств. На складах РУП “Белмедтехника”, а также в учреждениях здравоохранения наличие СИЗов есть на ближайшие полтора месяца».

Нехватка масок, перчаток, антисептика врачам, которые на передовой борются со смертельным вирусом, была основной проблемой первой волны COVID-19 в Беларуси. Государство оказалось не в силах оперативно решить эту проблему. На помощь медикам пришли волонтеры и благотворители, число которых росло, — так появилась гражданская инициатива ByCovid19.

Но теперь ByCovid19 берет паузу. Взаимодействие кампании с государством сейчас невозможно из-за репрессий. Под прессингом властей платформа по сбору средств была закрыта, руководители ByCovid19 уехали за границу.

«Мы волнуемся за медработников, от которых в последнее время получаем все больше просьб о помощи и жалоб на отсутствие средств защиты. Нас спрашивают, будем ли мы продолжать помощь врачам… ByCovid19 в прежнем формате не будет перезапущен», — сообщается в заявлении инициативы.

Волонтеры уверены, что общество «всячески поддержит медиков, которые будут требовать, чтобы администрации обеспечивали нужные условия труда, должную защиту и честную информацию для общества, в том числе по смертности и реальному уровню заболеваемости».

Дали десять масок месяц назад и сказали их кварцевать

Медработник поликлинического отделения РНПЦ радиационной медицины и экологии человека в Гомеле рассказала Naviny.by, как государство обеспечило работников СИЗами.

«Последний раз маски выдали 19 сентября. Больше мы не получали. Перчаток не дают с июля... Шапочек тоже нет. Я работаю на передовой. Антисептика для рук выдают по 100 мл со словами “налейте в бутылочку с распылителем, чтоб расход был меньше”! Хотя по нормативным документам положено 3 мл на одну обработку рук», — рассказывает сотрудник РНПЦ.

Почти месяц назад медработнику выдали десять масок со словами «экономьте».

«Кварцуйте, дезинфицируйте одноразовые, на всякий случай, маски. Нет масок — берите, говорят, марлевые. Их много. Хотя марлевые маски запрещено использовать при работе с ковидом. Мы на приеме, мы не знаем, с чем к нам пришел пациент, но это никого не волнует. В одном респираторе на приеме можно и три дня проработать», — возмущается наш собеседник.

С доплатами за опасность работы с COVID-19 тоже печально. Как рассказал медработник, «ни лаборанты, которые работают с мазками и кровью, ни медсестры, которые на заборе крови, доплат не имеют».

«Помощи ждать неоткуда. Медики защищают сами себя. А ОМОН одет и обут по самое не балуйся, а мы почему должны сами покупать?» — высказывает сотрудник РНПЦ распространенную среди медицинских работников страны претензию.

На автозаки в бюджете нашлось 2,1 млн рублей

В ноябре 2020 года в подразделения МВД должны поступить семь новых автозаков производства завода автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава». Каждый стоимостью более 132,5 тысячи рублей (за всю партию — 927 621,45 рубля). В документах госзакупки эти машины называются «автомобиль специальный для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей».

Ранее, в марте 2020 года, Департамент финансов и тыла МВД озаботился приобретением 22 «автомобилей специальных» . Доставку заказчику планировали произвести до 30 сентября 2020 года. На покупку из бюджетных средств было выделено 1 млн 188 тысяч рублей.

Как вытекает из аукционных документов , речь снова идет о машине с отсеком для перевозки задержанных. Планировалось, что автомобили будут направлены по областным управлениям МВД.

Итого, по сведениям из открытых источников, только на автозаки для задержанных власть с начала избирательной кампании выделила более 2,1 млн рублей, что соответствует почти 900 тысячам долларов.

Больше денег для репрессий

Ранее Naviny.by писали о проекте бюджета на 2021 год. В нем траты госбюджета на правоохранителей впервые превышают цифру с девятью нулями.

Расходы на национальную оборону предполагается увеличить на 31%, финансирование судебной власти и правоохранительной деятельности — на 12%. В том числе поддержка органов внутренних дел будет увеличена на 12%.

Здесь будет уместным привести суммы, которые государство намерено потратить на национальную экономику. Расходы по этой статье в 2021 году вырастут всего на 6%.

При этом выделение бюджетных денег на некоторые отрасли предлагается вообще сократить. Так, финансирование промышленности может быть снижено на 3%, ЖКУ и жилищного строительства — на 20%.