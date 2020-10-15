«Никогда зверство ОМОНа не касалось меня так лично». Шоумен Дмитрий Шепелев считает, что Лукашенко должен сложить полномочия

Один из самых популярных шоуменов-выходцев из Беларуси — Дмитрий Шепелев — возмущен насилием, которое происходит на белорусских улицах.





На своей странице в социальной сети он написал, что, несмотря сегодняшнее местожительство не в Беларуси, он не может остаться равнодушным к происходящему на родине.

Спусковым крючком для подобной реакции телеведущего «Первого канала» послужило брутальное задержание и пытки в милиции его друга Максима Хорошина.

«Я знаю, что большинство из вас живут не в Беларуси, но я должен поделиться своими чувствами, которые испытываю сейчас: ненависть, злость и растерянность, — написал Шепелев в своем Инстаграме. — Это мой друг [Шепелев опубликовал фото избитого молодого человека]. Максим @horoshin, мы знакомы со студенческих лет. Вчера утром в Минске на него напали неизвестные в масках, вытащили из машины, избили, натянули на голову балаклаву и увезли в изолятор, где избивали еще два часа, пытали, выбивая признательные показания. Видео, на котором Максима выводят из изолятора и вместо тюрьмы везут в реанимацию облетело соцсети».

По его словам, кто-то из друзей пошутил, что задержанному скоро вручат приз «Пальмовая ветвь».

«За несколько часов из владельца небольшого бизнеса по продаже цветов Максим превратился в один из символов сопротивления, символов борьбы за Новую Беларусь. Я пишу это потому что не могу молчать, потому что никогда зверство ОМОНА Беларуси не касалось меня так близко и так лично. Режим Лукашенко преступный. Так не должно, так не может продолжаться. Сложение полномочий. Перевыборы. Мирная передача власти - требование большинства. Большинства жителей Беларуси. Два месяца мои друзья, их жены и дети живут и оглядываются по сторонам, не за ними ли пришли неброско одетые в штатское сотрудники. Прячутся по дворам, спасаясь от преследования. Укрываются от свето-шумовых гранат. Вызволяют товарищей из тюрем. Они платят эту цену за новую жизнь в новой стране, в Беларуси, которую они заслуживают, свободную от страха и диктатуры. И они должны победить. Я хочу вас поддержать. Я очень горжусь вами. Жыве Беларусь!» — резюмировал Шепелев.

Это не первое сообщение, которое Дмитрий опубликовал у себя в соцсети.