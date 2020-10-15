Идеальные кудри: как выбрать плойку для волос

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Плойка может творить чудеса, позволяя получить желанную прическу и на время создать восхитительные кудри. Чтобы результат радовал, а инструмент не сильно вредил волосам, важно перед покупкой разобраться, как выбрать плойку — собственно, этим мы сейчас и займемся!

Содержание:

Определяемся с видом плойки



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Одной из главных характеристик при выборе инструмента является материал нагревательного элемента. Покрытие влияет на эффективность плойки, стойкость укладки, безопасность для волос и удобство в эксплуатации.

Металл. Простой и бюджетный вариант, которым рекомендуется пользоваться редко: металлическая основа сильно повреждает волосы, делает их сухими и ломкими. Если это единственная плойка в арсенале и нет возможности приобрести с другим покрытием, придется запастись укрепляющими масками и эмульсиями.

Керамика. Некоторые считают, что керамические щипцы — маст-хэв туалетного столика современной женщины. Керамика практически не приносит вреда кутикуле волос, правда, само покрытие способно истончаться со временем.

Тефлон. В поиске ответа на вопрос «как выбрать плойку и не пересушить волосы» нередко обращают внимание на щипцы с тефлоновым покрытием. Материал воздействует на кутикулу деликатно, равномерно и быстро нагревается — в сравнении с металлом. Как и керамика, тефлон быстро истирается (через год можно не заметить, что вы уже пользуетесь металлической поверхностью), также легко царапается.

Титан. Титановые щипцы быстро и равномерно нагреваются, бережно воздействуют на локоны и подходят даже для тонких ослабленных волос. Металл отличается долговечностью, устойчивостью к механическим воздействиям (удары, царапины) и не портится от химических средств.

Турмалин. Нагревательный элемент плойки покрыт напылением камня из группы боросиликатных минералов — точно таких же, которые используются в ювелирном деле. Считается, что турмалиновое покрытие безопасно для локонов: после воздействия щипцов волосы остаются мягкими, ухоженными на вид, не электризуются. Существенный минус — высокая стоимость.

На полках магазинов бытовой техники можно увидеть и комбинированные щипцы. Выделяют титанокерамические плойки (керамика нагревается равномерно, а титан повышает прочность), титанотурмалиновые (в сочетании с долговечным титаном турмалин снижает «вредность» для волос), стеклокерамические (щадяще прогревает локоны).

Диаметр щипцов для волос



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Второй немаловажный параметр при покупке плойки — правильный выбор диаметра нагревательного элемента.

10 мм — подходит для укладки вьющихся волос;

16 мм — обеспечивает мелкие кудри;

25 мм — волнообразные локоны;

32 мм — средние кудри;

38 мм — крупные завитки;

45, 50 мм — очень крупные волны, завитки на концах.

Форма накрученных локонов зависит не только от диаметра, но и конфигурации щипцов. Чтобы понять, как выбрать плойку, которая подарит «те самые» завитки, советуем учесть следующее: круглые щипцы превращают любой тип волоса в ровную волну, спиральные плойки завивают локоны в спираль, шарообразные — дают возможность экспериментировать с разными типами завивки.

Сделать процесс завивки удобным и заменить некоторые салонные инструменты позволяют дополнительные насадки. Так, некоторые плойки, оснащенные насадкой утюжка, выпрямляют волосы и заменяют обычный утюжок, а щипцы с щеткой — совмещают функции плойки и фена. Текстурайзеры имеют специальные насадки для создания текстуры на волосах в виде разных рисунков.

Как выбрать плойку: еще несколько советов



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Упругость завитков зависит от рабочей температуры щипцов. Оптимально будет выбирать 150 °C для тонких волос, 150−180°С — волос нормального типа, от 180 °C и выше — жестких непослушных прядей. Любительницам естественных локонов без заломов желательно выбирать модели без зажима.

Старайтесь найти такую плойку, которая быстро нагревается (больше мощность — быстрее нагрев) и щадяще «работает» с волосами. Преимущество имеют устройства с большим диапазоном регулировки температуры, функцией терморегулирования автоматическим отключением, наконечником для теплоизоляции, длинным вращающимся проводом.

Хотите узнать подробности, как выбрать плойку для волос — спрашивайте специалистов магазинов из каталога TAM.BY вашего города.