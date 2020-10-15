Юрий Мельничек ответил на призыв айтишника вступить в диалог с Лукашенко

Источник материала: Onliner

IT-предприниматель, сооснователь инвестиционной компании Bulba Ventures, а также проектов AIMATTER и maps.me Юрий Мельничек откликнулся на призыв разработчика Константина Конопко к лидерам белорусского IT-сектора вступить в диалог с Лукашенко.

По словам Юрия Мельничка, переговоры «возможны только после остановки насилия и запуска трансфера власти». Он отметил, что в сложившейся ситуации о диалоге не может быть и речи, иначе это можно рассматривать как проявление «стокгольмского синдрома».

«Милиция вместо того, чтобы защищать людей, их жестоко избивает. КГБ и СК вместо защиты интересов своего народа и поиска преступников устраивают политические репрессии», — добавил Юрий Мельничек. Полный комментарий бизнесмена можно прочитать на его странице в Facebook.