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Разгар рабочего дня, а в Минске начинаются пробки

15.10.2020 16:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сервис «Яндекс.Карты» информирует о том, что в Минске по состоянию на 15:40 пробки оцениваются в 4 балла. Движение затруднено в центральной части города, в том числе на проспекте Независимости и прилегающих улицах.

Ситуация осложнена на проспекте Независимости в районе станций метро «Академия наук», «Площадь Якуба Коласа», «Площадь Победы», «Октябрьская», «Площадь Ленина». Трудно проехать по улице Ленина (на участках, прилегающих к проспекту), улицах Якуба Коласа и Красной.

Разгар рабочего дня, а в Минске начинаются пробки

Несколько дней назад, во время марша пенсионеров, Госавтоинспекция вводила поэтапное ограничение движения транспорта. Тогда пробки достигли 9 баллов.

Сегодня возле Красного костела начался марш людей с инвалидностью.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Сервис «Яндекс.Карты» информирует о том, что в Минске по состоянию на 15:40 пробки оцениваются в 4 балла. Движение затруднено в центральной части города, в том числе на...
 
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