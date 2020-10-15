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Разгар рабочего дня, а в Минске начинаются пробки
Источник материала: Onliner
Сервис «Яндекс.Карты» информирует о том, что в Минске по состоянию на 15:40 пробки оцениваются в 4 балла. Движение затруднено в центральной части города, в том числе на проспекте Независимости и прилегающих улицах.
Ситуация осложнена на проспекте Независимости в районе станций метро «Академия наук», «Площадь Якуба Коласа», «Площадь Победы», «Октябрьская», «Площадь Ленина». Трудно проехать по улице Ленина (на участках, прилегающих к проспекту), улицах Якуба Коласа и Красной.
Несколько дней назад, во время марша пенсионеров, Госавтоинспекция вводила поэтапное ограничение движения транспорта. Тогда пробки достигли 9 баллов.
Сегодня возле Красного костела
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Сервис «Яндекс.Карты» информирует о том, что в Минске по состоянию на 15:40 пробки оцениваются в 4 балла. Движение затруднено в центральной части города, в том числе на...
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