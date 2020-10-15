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Похоже, Apple собирается анонсировать новые устройства каждый месяц
Источник материала: Onliner
Как минимум такая тенденция может прослеживаться до конца года. В сентябре Apple представила обновленные
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Что касается декабря, то в конце года компания, возможно, представит полноразмерные беспроводные наушники AirPods Studio. Говорят, их планировали показать пораньше, но вроде как компания столкнулась с некоторыми трудностями при производстве девайса и взяла время на доработку.
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13.3" 2560 x 1600 IPS, Intel Core i5 8257U 1400 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
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Как минимум такая тенденция может прослеживаться до конца года. В сентябре Apple представила обновленные часы и планшеты, в октябре — смартфоны и колонку....
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