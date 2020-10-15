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Похоже, Apple собирается анонсировать новые устройства каждый месяц

15.10.2020 16:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как минимум такая тенденция может прослеживаться до конца года. В сентябре Apple представила обновленные часы и планшеты, в октябре — смартфоны и колонку. Сообщается, что американская корпорация заготовила мероприятие на ноябрь и, возможно, декабрь.

По данным аналитика Джона Проссера, во время ноябрьского анонса Apple покажет поисковый трекер AirTags. Тогда же ожидается демонстрация компьютеров на базе ARM-процессоров Apple.

Что касается декабря, то в конце года компания, возможно, представит полноразмерные беспроводные наушники AirPods Studio. Говорят, их планировали показать пораньше, но вроде как компания столкнулась с некоторыми трудностями при производстве девайса и взяла время на доработку.

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Как минимум такая тенденция может прослеживаться до конца года. В сентябре Apple представила обновленные часы и планшеты, в октябре — смартфоны и колонку....
 
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