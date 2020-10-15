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Возле Красного костела начался марш людей с инвалидностью. Вместе с ним силовики проводят задержания

15.10.2020 16:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Около 14:00 на площади Независимости стали собираться люди с ограниченными возможностями. После пенсионеров в понедельник, мам в среду сегодня своим маршем собираются пройти еще одни особенные люди. Группа долго собиралась, сидела на скамейках, общалась друг с другом. Через час они поднялись и вышли к проспекту. Автомобилисты ответили клаксонами.

Выезд на площадь Независимости со стороны улицы Свердлова и возле «МакДональдса» перекрыт сотрудниками ГАИ. Тем временем колонна протестующих движется вдоль проспекта в сторону ГУМа.

Возле Красного костела начался марш людей с инвалидностью. Вместе с ним силовики проводят задержания
Возле Красного костела начался марш людей с инвалидностью. Вместе с ним силовики проводят задержания
Возле Красного костела начался марш людей с инвалидностью. Вместе с ним силовики проводят задержания
Возле Красного костела начался марш людей с инвалидностью. Вместе с ним силовики проводят задержания
Возле Красного костела начался марш людей с инвалидностью. Вместе с ним силовики проводят задержания
Возле Красного костела начался марш людей с инвалидностью. Вместе с ним силовики проводят задержания
Возле Красного костела начался марш людей с инвалидностью. Вместе с ним силовики проводят задержания
Возле Красного костела начался марш людей с инвалидностью. Вместе с ним силовики проводят задержания
Возле Красного костела начался марш людей с инвалидностью. Вместе с ним силовики проводят задержания
Возле Красного костела начался марш людей с инвалидностью. Вместе с ним силовики проводят задержания
Возле Красного костела начался марш людей с инвалидностью. Вместе с ним силовики проводят задержания
Возле Красного костела начался марш людей с инвалидностью. Вместе с ним силовики проводят задержания
Возле Красного костела начался марш людей с инвалидностью. Вместе с ним силовики проводят задержания
Возле Красного костела начался марш людей с инвалидностью. Вместе с ним силовики проводят задержания
Возле Красного костела начался марш людей с инвалидностью. Вместе с ним силовики проводят задержания

Группа участников марша прошла здание МВД. Тем временем колонну сопровождают микроавтобусы с силовиками. На площади Независимости уже были выборочные задержания.

Возле Красного костела начался марш людей с инвалидностью. Вместе с ним силовики проводят задержания
Возле Красного костела начался марш людей с инвалидностью. Вместе с ним силовики проводят задержания

В итоге группа дошла до ГУМа, дальше решили не брать штурмом подземный переход (многие участники на колясках) и стали прощаться. По информации Еврорадио, на площади Независимости был задержан юрист Офиса по права людей с инвалидностью Олег Граблевский.

 
 
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Около 14:00 на площади Независимости стали собираться люди с ограниченными возможностями. После пенсионеров в понедельник, мам в среду сегодня своим маршем...
 
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