Возле Красного костела начался марш людей с инвалидностью. Вместе с ним силовики проводят задержания

Источник материала: Onliner

Около 14:00 на площади Независимости стали собираться люди с ограниченными возможностями. После пенсионеров в понедельник, мам в среду сегодня своим маршем собираются пройти еще одни особенные люди. Группа долго собиралась, сидела на скамейках, общалась друг с другом. Через час они поднялись и вышли к проспекту. Автомобилисты ответили клаксонами.

Выезд на площадь Независимости со стороны улицы Свердлова и возле «МакДональдса» перекрыт сотрудниками ГАИ. Тем временем колонна протестующих движется вдоль проспекта в сторону ГУМа.





























































Группа участников марша прошла здание МВД. Тем временем колонну сопровождают микроавтобусы с силовиками. На площади Независимости уже были выборочные задержания.









В итоге группа дошла до ГУМа, дальше решили не брать штурмом подземный переход (многие участники на колясках) и стали прощаться. По информации Еврорадио, на площади Независимости был задержан юрист Офиса по права людей с инвалидностью Олег Граблевский.