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Адвоката Бабарико и Колесниковой лишили лицензии

15.10.2020 16:41 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции 15 октября приняла решение лишить лицензии адвоката Марии Колесниковой и Виктора Бабарико.

Александр Пыльченко может выполнять свои обязанности до момента, пока ему не придет письменное решение Минюста о прекращении его лицензии.

В решении будет указано основание и дата, с которой адвокат не сможет выполнять свои профессиональные обязанности.

Лицензии сегодня также лишилась адвокат Юлия Леванчук.

Отметим, что адвоката Бабарико и Колесниковой могли лишить лицензии за комментарий, который он ранее давал порталу TUT.BY по теме избиения мирных демонстрантов и действий, которые по закону обязаны были предпринять в МВД и Генпрокуратуре.

 
 
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Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции 15 октября приняла решение лишить лицензии адвоката Марии Колесниковой...
 
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