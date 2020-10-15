Адвоката Бабарико и Колесниковой лишили лицензии

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции 15 октября приняла решение лишить лицензии адвоката Марии Колесниковой и Виктора Бабарико.

Александр Пыльченко может выполнять свои обязанности до момента, пока ему не придет письменное решение Минюста о прекращении его лицензии.

В решении будет указано основание и дата, с которой адвокат не сможет выполнять свои профессиональные обязанности.

Лицензии сегодня также лишилась адвокат Юлия Леванчук.

Отметим, что адвоката Бабарико и Колесниковой могли лишить лицензии за комментарий, который он ранее давал порталу TUT.BY по теме избиения мирных демонстрантов и действий, которые по закону обязаны были предпринять в МВД и Генпрокуратуре.