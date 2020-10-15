"О каком обращении к Лукашенко может идти речь! Попросить царя-батюшку бить не так сильно?"

Руководитель Bulba Ventures, основатель Maps.me Юрий Мельничек ответил на, который призвал известных представителей ИТ-сектора -добиться встречи с Александром Лукашенко и "попытаться убедить его прекратить насилие".

"Бандиты в масках и ОМОН на улицах наших городов избивают безоружных людей: наших друзей и коллег, мирных протестующих, подростков и пенсионеров. О каком обращении к Лукашенко может вообще идти речь этой ситуации?! Попросить царя-батюшку бить не так сильно?! Это Стокгольмский синдром.

Нормальная реакция на насилие – бей или беги.

Белорусы избрали своим президентом Светлану Тихановскую. Пособники диктатуры украли наши голоса и пытаются забрать наши гражданские права.





Милиция вместо того, что бы защищать людей, их жестоко избивает. КГБ и СК вместо защиты интересов своего народа и поиска преступников, устраивают политические репрессии.



