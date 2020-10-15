"От нескольких дней до нескольких недель": в ЕС сказали, когда введут санкции против Лукашенко

"Да, Лукашенко войдет в новый список, и об этом говорил высокий представитель ЕС по иностранным делам на его пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в понедельник, 12 октября", - подтвердил пресс-секретарь.





Он напомнил высказывание Борреля на пресс-конференции ранее в октябре: "Сегодня министры подтвердили, что господин Лукашенко не обладает никакой демократической легитимностью и политически дали свой "зеленый свет", чтобы начать подготовку следующего пакета санкций, который включит самого Лукашенко".





"Но нет никакого точного графика. Настроены на то, чтобы второй список был подготовлен очень быстро. Полагаю, что речь может идти от нескольких дней до нескольких недель", - объяснил Стано.





"В рабочих группах эта работа уже началась", - добавил представитель Борреля.





Совет ЕС по иностранным делам, заседавший в минувший понедельник в Люксембурге, принял заключения по событиям в Беларуси, в которых подтверждалась готовность Евросоюза ввести санкции против официальных лиц страны.





В заключениях совета указывалось на "готовность ЕС принять дальнейшие ограничительные меры в отношении организаций и высокопоставленных должностных лиц, в том числе Александра Лукашенко".





Совет решительно осудил "насилие, применяемое белорусскими властями против мирных демонстрантов", и призвал освободить всех произвольно задержанных лиц, включая политических заключенных.





Главы МИД стран ЕС повторили, что "президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми и что у Александра Лукашенко отсутствует какая-либо демократическая легитимность".