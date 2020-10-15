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В Беларуси появятся новые виды облигаций и квалифицированные инвесторы
Источник материала: Myfin
Создание института квалифицированного инвестора позволит
Предусматривается также внедрить на рынке ценных бумаг стрип-облигации. У таких облигаций основной долг и купон могут обращаться отдельно.
Проектом вносятся изменения в регулирование жилищных облигаций, а также в требования к проспектам эмиссии и другие нормы.
Что в итоге?
Как отмечено в проекте, документ направлен на совершенствования государственного регулирования рынка ценных бумаг.
Согласно проекту, квалифицированными инвесторами на рынке ценных бумаг являются:
Республиканский орган госуправления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, устанавливает перечень ценных бумаг, сделки с которыми вправе совершать только квалифицированные инвесторы.
Предложения по проекту указа можно представлять с 16 октября до 26 октября 2020 года в электронном виде на адрес электронной почты
Источник: Myfin.by
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В Беларуси могут изменить регулирование на рынке ценных бумаг и создать институт квалифицированного инвестора. В Минфине сообщили, что подготовлен...
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