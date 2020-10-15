В Беларуси появятся новые виды облигаций и квалифицированные инвесторы

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Создание института квалифицированного инвестора позволит инвесторам , в частности, совершать операции с депозитарными облигациями, которые предусматривается ввести на рынке ценных бумаг. Облигации будут выпускать без обеспечения. Их смогут купить и нерезиденты.

Предусматривается также внедрить на рынке ценных бумаг стрип-облигации. У таких облигаций основной долг и купон могут обращаться отдельно.

Проектом вносятся изменения в регулирование жилищных облигаций, а также в требования к проспектам эмиссии и другие нормы.

Что в итоге?

Как отмечено в проекте, документ направлен на совершенствования государственного регулирования рынка ценных бумаг.

Согласно проекту, квалифицированными инвесторами на рынке ценных бумаг являются:

Национальный банк , республиканский орган государственного управления по управлению государственным имуществом и иные государственные органы, совершающие сделки с ценными бумагами, в соответствии с возложенными на них функциями в пределах их компетенции;

, республиканский орган государственного управления по управлению государственным имуществом и иные государственные органы, совершающие сделки с ценными бумагами, в соответствии с возложенными на них функциями в пределах их компетенции; профессиональные участники рынка ценных бумаг;

специальные финансовые организации;

акционерные инвестиционные фонды;

управляющие организации инвестиционных фондов;

страховые организации;

банки ;

; небанковские кредитно-финансовые организации;

открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь»;

организация, осуществляющая гарантированное возмещение банковских вкладов (депозитов) физических лиц;

(депозитов) физических лиц; резиденты Парка высоких технологий;

международные финансовые организации, в том числе Всемирный банк, Международный валютный фонд , Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Евразийский банк развития;

, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Евразийский банк развития; иные лица, определенные республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Республиканский орган госуправления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, устанавливает перечень ценных бумаг, сделки с которыми вправе совершать только квалифицированные инвесторы.