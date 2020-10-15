ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси появятся новые виды облигаций и квалифицированные инвесторы

15.10.2020 16:57 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Создание института квалифицированного инвестора позволит инвесторам, в частности, совершать операции с депозитарными облигациями, которые предусматривается ввести на рынке ценных бумаг. Облигации будут выпускать без обеспечения. Их смогут купить и нерезиденты.

Предусматривается также внедрить на рынке ценных бумаг стрип-облигации. У таких облигаций основной долг и купон могут обращаться отдельно.

Проектом вносятся изменения в регулирование жилищных облигаций, а также в требования к проспектам эмиссии и другие нормы.

Что в итоге?

Как отмечено в проекте, документ направлен на совершенствования государственного регулирования рынка ценных бумаг.

Согласно проекту, квалифицированными инвесторами на рынке ценных бумаг являются:

  • Национальный банк, республиканский орган государственного управления по управлению государственным имуществом и иные государственные органы, совершающие сделки с ценными бумагами, в соответствии с возложенными на них функциями в пределах их компетенции;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • специальные финансовые организации;
  • акционерные инвестиционные фонды;
  • управляющие организации инвестиционных фондов;
  • страховые организации;
  • банки;
  • небанковские кредитно-финансовые организации;
  • открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь»;
  • организация, осуществляющая гарантированное возмещение банковских вкладов (депозитов) физических лиц;
  • резиденты Парка высоких технологий;
  • международные финансовые организации, в том числе Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Евразийский банк развития;
  • иные лица, определенные республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Республиканский орган госуправления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, устанавливает перечень ценных бумаг, сделки с которыми вправе совершать только квалифицированные инвесторы.

Предложения по проекту указа можно представлять с 16 октября до 26 октября 2020 года в электронном виде на адрес электронной почты law_securities@minfin.gov.by.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси могут изменить регулирование на рынке ценных бумаг и создать институт квалифицированного инвестора. В Минфине сообщили, что подготовлен...
 
Новости дня
Новости разные
 
Юрий Мельничек ответил на призыв айтишника вступить в диалог с Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика