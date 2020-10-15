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«ОМ»: власти предложили Тихановской освободить всех политзаключённых в обмен на призыв прекратить протесты: она отказалась
Источник материала: KYKY>
Светлане Тихановской предлагали освободить всех политзаключенных в обмен на призыв прекратить уличные протесты,
Источник в окружении лидера Координационного совета рассказал, что беларуские власти неофициально обращались к Тихановской с предложением выпустить на волю всех политзаключенных, включая ее мужа Сергея, если Светлана и ее коллеги по КС обратятся к беларусам с просьбой остановить протестные демонстранции. Тихановская отклонила сделку со словами: «Сергей сам бы мне не простил, если бы я так поступила!»
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«ОМ»: власти предложили Тихановской освободить всех политзаключённых в обмен на призыв прекратить протесты: она отказалась
Светлане Тихановской предлагали освободить всех политзаключенных в обмен на призыв прекратить уличные протесты, узнали «ОМ». Светлана отказалась. Источник в...
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