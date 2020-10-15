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«ОМ»: власти предложили Тихановской освободить всех политзаключённых в обмен на призыв прекратить протесты: она отказалась

15.10.2020 16:59 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Светлане Тихановской предлагали освободить всех политзаключенных в обмен на призыв прекратить уличные протесты, узнали «ОМ». Светлана отказалась.

Источник в окружении лидера Координационного совета рассказал, что беларуские власти неофициально обращались к Тихановской с предложением выпустить на волю всех политзаключенных, включая ее мужа Сергея, если Светлана и ее коллеги по КС обратятся к беларусам с просьбой остановить протестные демонстранции. Тихановская отклонила сделку со словами: «Сергей сам бы мне не простил, если бы я так поступила!»

  • 13 октября Светлана Тихановская объявила ультиматум беларуским властям, пригрозив им национальной забастовкой с 25 октября, если Лукашенко не уйдёт в отставку.
  • Объявление ультиматума произошло спустя три дня после того, как Лукашенко посетил политзаключенных в СИЗО КГБ. Вскоре двое из них вышли на свободу и начали сотрудничать с властью. О том, что заставило Лукашенко устроить «тюремные переговоры», KYKY подробно объяснял вот здесь.

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Теги: Новости
 
 
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Светлане Тихановской предлагали освободить всех политзаключенных в обмен на призыв прекратить уличные протесты, узнали «ОМ». Светлана отказалась. Источник в...
 
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