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Как связаны протесты в Беларуси и высылка россиянина из Латвии ― Панкратов

15.10.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Как связаны протесты в Беларуси и высылка россиянина из Латвии ― Панкратов

Председатель латвийского Республиканского общества военных ветеранов, гражданин России Владимир Норвинд был выслан из Латвии в Россию, решением латвийских властей его предварительно препроводили в центр содержания нелегальных мигрантов в поселке Муцениеки, а затем принудительно выдворили из страны. 

© Sputnik / Алексей Никольский
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Собеседник Sputnik, латвийский политик, публицист, глава латвийской партии "Действие" Руслан Панкратов считает, что депортация российского гражданина ― "это акт политический", хотя по официальной версии, Норвинд нарушил правила проживания, за что был лишен временного вида на жительство.

"Скорее всего, Латвия решила продемонстрировать таким образом, что они что-то могут сделать сами, хотя это смешно, внешняя политика Латвии совершенно несамостоятельна, поэтому остается только догадываться, кому это должно быть выгодно", ― отмечает Панкратов.

Политик полагает, что "депортация российского гражданина ― это послание либо активистам внутри Латвии, которые отстаивают идеи русского мира, либо послание руководству России в ответ на помощь Лукашенко в его шагах по нивелированию цветной революции на территории Беларуси".

Напомним, после состоявшихся 9 августа президентских выборов в Беларуси и последовавших за ними протестов несогласных страны Балтии приняли решение о введении санкций против Александра Лукашенко и 29 белорусских чиновников. 

© Photo : МИД РФ
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Позже решение о санкционном списке белорусских чиновников было принято на уровне Евросоюза, в ответ на что белорусская сторона ввела симметричные санкции против чиновников из европейских стран, также Минск потребовал от Польши и Литвы сократить дипломатическое присутствие в Беларуси.

Своих послов из Минска отозвали Литва, Польша и Германия. В знак солидарности с коллегами из ЕС послы Латвии и Эстонии были отозваны в Ригу и Таллинн соответственно. Также Беларусь покинули послы Чехии, Словакии и Болгарии, затем Румынии и Великобритании.

Комментарий латвийского политика Руслана Панкратова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Депортация гражданина России Владимира Норвинда из Латвии может быть реакцией, в том числе, и на поддержку, оказанную российской стороной Александру Лукашенко на...
 
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