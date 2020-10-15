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Как связаны протесты в Беларуси и высылка россиянина из Латвии ― Панкратов
15.10.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Председатель латвийского Республиканского общества военных ветеранов, гражданин России Владимир Норвинд был выслан из Латвии в Россию, решением латвийских властей его предварительно препроводили в центр содержания нелегальных мигрантов в поселке Муцениеки, а затем принудительно выдворили из страны.
© Sputnik / Алексей Никольский
Собеседник Sputnik, латвийский политик, публицист, глава латвийской партии "Действие" Руслан Панкратов считает, что депортация российского гражданина ― "это акт политический", хотя по официальной версии, Норвинд нарушил правила проживания, за что был лишен временного вида на жительство.
"Скорее всего, Латвия решила продемонстрировать таким образом, что они что-то могут сделать сами, хотя это смешно, внешняя политика Латвии совершенно несамостоятельна, поэтому остается только догадываться, кому это должно быть выгодно", ― отмечает Панкратов.
Политик полагает, что "депортация российского гражданина ― это послание либо активистам внутри Латвии, которые отстаивают идеи русского мира, либо послание руководству России в ответ на помощь Лукашенко в его шагах по нивелированию цветной революции на территории Беларуси".
Напомним, после состоявшихся 9 августа президентских выборов в Беларуси и последовавших за ними протестов несогласных страны Балтии приняли решение о
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Комментарий латвийского политика Руслана Панкратова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Депортация гражданина России Владимира Норвинда из Латвии может быть реакцией, в том числе, и на поддержку, оказанную российской стороной Александру Лукашенко на...
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