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Погода может осложнить проведение уборочных работ

15.10.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Spuntik. Заморозки могут повлиять на еще неубранные культуры, а дожди осложняют проведение уборочных работ, сообщили в Гидрометцентре. 

© REUTERS / RUSSELL CHEYNE
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"По последним данным в ряде районов, особенно в северной части республики, верхний слой почвы переувлажнен. На таких площадях проведение полевых сельскохозяйственных работ затруднено", - рассказали в Гидрометцентре.

В ближайшее время синоптики прогнозируют заморозки, которые могут навредить листьям неубранной еще кукурузы. Метеорологи также порекомендовали не оставлять на полях неукрытой сельхозпродукцию.

Развитие озимых культур из-за грядущих низких температур воздуха может замедлиться.

Ночная температура воздуха может опуститься до нуля градусов уже 16 октября, а 17 октября столбик термометра может упасть до -2 градусов.

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Теги: Минск
 
 
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Синоптики предупреждают, что заморозки могут повлиять на еще неубранные культуры и рекомендуют не оставлять их неукрытыми.
 
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