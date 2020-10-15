Погода может осложнить проведение уборочных работ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 окт – Spuntik. Заморозки могут повлиять на еще неубранные культуры, а дожди осложняют проведение уборочных работ, сообщили в Гидрометцентре.

"По последним данным в ряде районов, особенно в северной части республики, верхний слой почвы переувлажнен. На таких площадях проведение полевых сельскохозяйственных работ затруднено", - рассказали в Гидрометцентре.

В ближайшее время синоптики прогнозируют заморозки, которые могут навредить листьям неубранной еще кукурузы. Метеорологи также порекомендовали не оставлять на полях неукрытой сельхозпродукцию.

Развитие озимых культур из-за грядущих низких температур воздуха может замедлиться.

Ночная температура воздуха может опуститься до нуля градусов уже 16 октября, а 17 октября столбик термометра может упасть до -2 градусов.

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