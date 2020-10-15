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Шахтера Курбана, доставленного с милицией на медосвидетельствование, отпустили домой

15.10.2020 17:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Шахтера «Беларуськалия» Александра Курбана, доставленного с милицией на медосвидетельствование, отпустили домой, сообщил БелаПАН член стачкома предприятия Виталий Дядюк.

Шахтера Курбана, доставленного с милицией на медосвидетельствование, отпустили домой

По его словам, после освидетельствования в психоневрологическом диспансере Курбан «принял решение присоединиться к стачке и не выходить на работу до выполнения своих требований и общих требований шахтеров «Беларуськалия».

В интервью телеканалу «Белсат», которое разместил телеграм-канал стачкома, Курбан рассказал подробности своего протеста. «Я сказал, что свои требования изложил на бумаге и прошу их предоставить как гендиректору, так и сотрудникам объединения. После этого мне был обрезан замок, насилия никакого не применялось, все было корректно. Мы выехали на-гора, далее меня посадили в карету скорой помощи, привезли на освидетельствование. Оно показало, что я не нахожусь в состоянии ни наркотического, ни алкогольного опьянения, с психикой у меня все хорошо, самочувствие адекватное, выдали справку мне и сотруднику РУВД и отпустили».

Как сообщалось, утром 15 октября после ночной смены Курбан в шахте на глубине 440 м приковал себя цепью к металлоконструкции и отказывался выходить на поверхность. Перед протестной акцией он передал открытое письмо работникам предприятия и гендиректору Ивану Головатому.

По словам шахтера, сложившаяся политическая ситуация в стране нанесла серьезный психологический и моральный удар по коллективу. «Многие также пострадали от действий силовых структур, как морально, так и физически. Руководство объединения никак не способствует укреплению морального духа в коллективе, а наоборот, во главе с генеральным директором применяют санкции и запугивание к тем, кто не согласен с фальсифицированными результатами выборов и жестким подавлением мирных протестов», — говорится в письме.

Курбан также критикует руководство предприятия за нарушения техники безопасности. «Причем за свои грубые ошибки, а порой и просто абсурдные действия эти руководители не несут никакой ответственности. Устоялась система круговой поруки среди администрации», — пишет шахтер.

Он требует от генерального директора «довести до высшего руководства страны позицию трудового коллектива предприятия, а именно: назначить новые, открытые и честные, выборы, освободить всех политических заключенных, прекратить избиение мирных граждан».

Кроме того, Курбан требует «повысить заработную плату на уровень, соответствующий тяжести и опасности условий труда; обеспечить рабочих исправным и пригодным инструментом для выполнения своих трудовых обязанностей, а также новым самоходным транспортом все участки рудника; прекратить давление на рабочих и независимый профсоюз; отменить преступное решение по увольнению находящихся в стачке работников ОАО «Беларуськалий».

Это уже третий случай такой формы протеста на «Беларуськалии».

17 августа на предприятии была объявлена забастовка. Шахтеры потребовали признать результаты выборов президента недействительными, привлечь Александра Лукашенко и главу Центризбиркома Лидию Ермошину к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов, освободить всех политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными.

 
 
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Шахтера «Беларуськалия» Александра Курбана, доставленного с милицией на медосвидетельствование, отпустили домой, сообщил БелаПАН член стачкома предприятия...
 
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