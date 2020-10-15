ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске задержали сотрудника правозащитной организации, наблюдавшего за маршем людей с инвалидностью

15.10.2020 17:09 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Минске задержали сотрудника просветительского правозащитного учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью» Олега Граблевского, который осуществлял наблюдение за проходящим сейчас маршем людей с инвалидностью, сообщил на своей странице в «Фейсбуке» руководитель учреждения Сергей Дроздовский.

В Минске задержали сотрудника правозащитной организации, наблюдавшего за маршем людей с инвалидностью
Фото носит иллюстративный характер

По состоянию на 15.25 около 100 человек — участников марша шли по левой стороне проспекта Независимости в направлении Октябрьской площади.

Среди собравшихся на акцию есть инвалиды-колясочники, в том числе молодой парень, который пострадал при разгоне мирных демонстрантов после президентских выборов у станции метро «Пушкинская» — у него ампутирована ступня. Некоторых людей с ограниченными возможностями сопровождают родные и близкие.

В районе гостиницы «Минск» задержали двух человек — силовики выхватили их из колонны и посадили в микроавтобус, однако неясно, были это люди с инвалидностью или сопровождающие.

Участники марша скандировали «Это наш город!», в колонне — два бело-красно-белых флага.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске задержали сотрудника просветительского правозащитного учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью» Олега Граблевского, который осуществлял...
 
Новости дня
Новости разные
 
Разгар рабочего дня, а в Минске начинаются пробки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика