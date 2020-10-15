В Минске задержали сотрудника правозащитной организации, наблюдавшего за маршем людей с инвалидностью

В Минске задержали сотрудника просветительского правозащитного учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью» Олега Граблевского, который осуществлял наблюдение за проходящим сейчас маршем людей с инвалидностью, сообщил на своей странице в «Фейсбуке» руководитель учреждения Сергей Дроздовский.



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По состоянию на 15.25 около 100 человек — участников марша шли по левой стороне проспекта Независимости в направлении Октябрьской площади.

Среди собравшихся на акцию есть инвалиды-колясочники, в том числе молодой парень, который пострадал при разгоне мирных демонстрантов после президентских выборов у станции метро «Пушкинская» — у него ампутирована ступня. Некоторых людей с ограниченными возможностями сопровождают родные и близкие.

В районе гостиницы «Минск» задержали двух человек — силовики выхватили их из колонны и посадили в микроавтобус, однако неясно, были это люди с инвалидностью или сопровождающие.

Участники марша скандировали «Это наш город!», в колонне — два бело-красно-белых флага.