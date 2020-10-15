Sony показала интерфейс PlayStation 5 (видео)

Источник материала: Onliner

Мы уже знаем, как выглядит PlayStation 5 и сколько она будет стоить. Сегодня Sony наконец показала интерфейс игровой приставки. Обо всех возможностях и нововведениях компания подробно рассказывает в 11-минутном ролике.

На первый взгляд, изменений по сравнение с PS4 немного. Действительно, логика в целом осталась прежней, однако нововведений хватает. Так, нажатие на кнопку PS вызовет новый «Центр управления», через который можно просмотреть уведомления, зайти в настройки консоли, посмотреть статус загрузок, ознакомиться с последними новостями и т. д.

Игры и приложения разделили на отдельные меню. О той или иной игре можно с ходу посмотреть не только различную информацию, скриншоты и видео, но также подсказки в прохождении и примерное время, которое потребуется для того, чтобы пройти уровень. Существенно доработали меню скриншотов Share, которое теперь называется Create и позволяет не только сохранять кадры из игр, но и редактировать их.