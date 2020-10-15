Volvo Trucks представляет полностью электрические строительные грузовики. Тестовая эксплуатация началась

Источник материала: Onliner Каких только электрогрузовиков не было! Однако, чтобы электротрак был строительным самосвалом или бетономешалкой... Вот такого точно не было. Теперь есть. Volvo Trucks не только построила такие машины, но и уже передала их в тестовую эксплуатацию.

Начиная с октября этого года компания Volvo Trucks принимает участие в пилотных проектах по тестированию двух полностью электрических грузовых автомобилей Volvo FM и Volvo FMX строительных версий в реальных условиях эксплуатации.

Автобетоносмеситель и самосвал поставлены в шведскую компанию Swerock для выполнения работ на стройплощадках в городской черте, где на первый план выходят вопросы экологии и снижения уровня шума. Swerock относится к крупнейшим поставщикам материалов и услуг строительного назначения в Скандинавии. Компания обслуживает более 360 карьеров и 60 заводов по производству бетона.





Клиенту поставлены электрические автобетоносмеситель на шасси Volvo FM и самосвал с кран-манипуляторной установкой на шасси Volvo FMX. В рамках пилотного проекта будут исследоваться вопросы роста производительности и снижения воздействия на окружающую среду данного типа автомобилей.





Кроме того, отдельно будут мониториться вопросы развития всей экосистемы электромобильности, включая расширение зарядной инфраструктуры, параметры снижения уровня шума, безопасности на стройобъектах и водительского комфорта.





В парке Swerock уже есть 15 автобетоносмесителей, работающих на параллельных гибридных установках, и теперь настало время полной электромобильности. Помимо участия Volvo Trucks и Swerock, поддержку проекту также оказывают производители спецнадстроек — компании JOAB и Saraka.





Электрогрузовик Volvo FM будет осуществлять доставку бетона клиентам Swerock на стройплощадки в городской черте. Электрогрузовик Volvo FMX будет задействоваться на более крупных инфраструктурных проектах компании наряду с работой на городских стройобъектах.