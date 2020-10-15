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Volvo Trucks представляет полностью электрические строительные грузовики. Тестовая эксплуатация началась
Источник материала: Onliner
Каких только электрогрузовиков не было! Однако, чтобы электротрак был строительным самосвалом или бетономешалкой... Вот такого точно не было. Теперь есть. Volvo Trucks не только построила такие машины, но и уже передала их в тестовую эксплуатацию.
Начиная с октября этого года компания Volvo Trucks принимает участие в пилотных проектах по тестированию двух полностью электрических грузовых автомобилей Volvo FM и Volvo FMX строительных версий в реальных условиях эксплуатации.
Автобетоносмеситель и самосвал поставлены в шведскую компанию Swerock для выполнения работ на стройплощадках в городской черте, где на первый план выходят вопросы экологии и снижения уровня шума. Swerock относится к крупнейшим поставщикам материалов и услуг строительного назначения в Скандинавии. Компания обслуживает более 360 карьеров и 60 заводов по производству бетона.
Клиенту поставлены электрические автобетоносмеситель на шасси Volvo FM и самосвал с кран-манипуляторной установкой на шасси Volvo FMX. В рамках пилотного проекта будут исследоваться вопросы роста производительности и снижения воздействия на окружающую среду данного типа автомобилей.
Кроме того, отдельно будут мониториться вопросы развития всей экосистемы электромобильности, включая расширение зарядной инфраструктуры, параметры снижения уровня шума, безопасности на стройобъектах и водительского комфорта.
В парке Swerock уже есть 15 автобетоносмесителей, работающих на параллельных гибридных установках, и теперь настало время полной электромобильности. Помимо участия Volvo Trucks и Swerock, поддержку проекту также оказывают производители спецнадстроек — компании JOAB и Saraka.
Электрогрузовик Volvo FM будет осуществлять доставку бетона клиентам Swerock на стройплощадки в городской черте. Электрогрузовик Volvo FMX будет задействоваться на более крупных инфраструктурных проектах компании наряду с работой на городских стройобъектах.
двухколесная, грузоподъёмность: 350 кг, объём: 130 л, 15.3 кг
двухколесная, грузоподъёмность: 350 кг, объём: 130 л, 15.3 кг
одноколесная, грузоподъёмность: 90 кг, объём: 65 л, 7.32 кг
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Volvo Trucks представляет полностью электрические строительные грузовики. Тестовая эксплуатация началась
Каких только электрогрузовиков не было! Однако, чтобы электротрак был строительным самосвалом или бетономешалкой... Вот такого точно не было. Теперь есть. Volvo Trucks не...
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