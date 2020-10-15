Посмотрите, какие современные квартиры продают в «сталинках» в центре Минска. Правда, стоят они дорого

Источник материала: Onliner

Иосиф Сталин за свою яркую карьеру секретаря ЦК КПСС сделал много неоднозначных вещей. Но стоит отдать ему должное: многоквартирные дома, построенные в период его правления и негласно названные в его честь, до сих пор выглядят очень даже ничего. Особенно если они находятся в центре города. Особенно если сравнивать их с хрущевками. Вдохновившись вот этой статьей, решили посмотреть, какие квартиры скрываются за стенами старых советских домов. Спойлер: ремонт бывает очень даже роскошным. И цены тоже.

По адресу проспект Независимости, 14 в довольно узнаваемом доме продают « двушку» за $150 000 по курсу. Место, конечно, весьма привлекательное: рядом кафе, кинотеатр «Центральный», здание КГБ… Сама квартира светлая настолько, что даже в глазах чуть-чуть рябит. Общая площадь совсем небольшая — 45 кв. м. Агенты уверяют, что эта «VIP-квартира идеально подойдет как для супер-стильного хозяина или хозяйки, молодой семьи, так и для сдачи в элитную аренду». Можете проверить сами.

























Все на том же проспекте Независимости, но уже поближе ко Дворцу Республики предлагают трехкомнатную квартиру. Прямо в доме галерея точек общепита — от «Макдональдса» до одиозного «Центрального». Если верить описанию, перед нами «люкс-квартира с авторским ремонтом, способным удивить своей лаконичностью и стилистикой, изысканной отделкой и роскошным интерьером». Дополняют эту атмосферу для ценителей мебель ручной работы и подлинники картин известных художников, выполненные по индивидуальному заказу в единственном экземпляре. На 94 «квадратах» расположилась просторная кухня-гостиная, две спальни, гардеробная и ванная комната. Стоимость — $312 500 по курсу.

























Еще одна «двушка» , но уже возле «Площади Победы», выставлена на продажу за $195 000 по курсу. Ощущения простора в квартире не возникает: в кухне-гостиной хоть и есть все, что нужно для комфортного существования, но расположено все как-то слишком компактно и стесненно. Зато современный ремонт в стиле лофт и женщина красивая со стены смотрит. Для холостяка или холостячки — самое то.





























За $155 000 по курсу можно стать обладателем двухкомнатной квартиры на улице Киселева. Перечислять достоинства расположения не будем, поговорим о более прозаичных вещах. Общая площадь — 62,2 кв. м. Кухня объединена с гостиной, спальная комната отделена от общего пространства деревянной перегородкой. Она очень компактная, но в ней каким-то чудом уместилась не только кровать, но и небольшое рабочее место. Ванная комната приятно удивит количеством всевозможных вариантов принятия водных процедур.





































Если есть лишние $320 000, можно приобрести трехкомнатную квартиру в «сталинке» на Карла Маркса, недалеко от кинотеатра «Пионер». Отделка в современном классическом стиле, без каких-либо излишеств в стиле «дорого-богато». Из необычного: ванная комната с различными вариантами декоративного освещения и подсветки, которые «составят вашу личную спа-территорию».























