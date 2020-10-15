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Адвокатов Виктора Бабарико, Марии Колесниковой и избитого Максима Хорошина лишили лицензий
Источник материала: Onliner
Сегодня в Министерстве юстиции прошло заседание по лишению лицензии адвоката Александра Пыльченко, который защищает Виктора Бабарико и Марию Колесникову, а также адвоката Юлии Леванчук, которая защищала совладельца цветочного магазина Максима Хорошина. В итоге лицензии у адвокатов все-таки забрали за поступки, «дискредитирующие звание адвоката и адвокатуру».
«Правила профессиональной этики предписывают адвокату соблюдать законодательство, придерживаться норм профессиональной морали, постоянно поддерживая честь и достоинство своей профессии в качестве участника отправления правосудия и общественного деятеля, а также не совершать поступков, унижающих его достоинство, действий, подрывающих престиж адвокатуры, —
Как стало известно Министерству юстиции, адвокат Брестской областной коллегии адвокатов Юлия Леванчук явилась инициатором переписки со следователем, в которой допустила угрозы в его адрес и в адрес членов его семьи.
Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Александр Пыльченко допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к „блокированию и разоружению воинских подразделений“. При этом заявления Александра Пыльченко вводят общественность в заблуждение относительно полномочий государственных органов и не согласуются с процессуальными нормами.
Безусловно, адвокат может общаться со СМИ на любые актуальные темы. Однако Правилами профессиональной этики адвоката установлено, что при предоставлении сведений в средства массовой информации адвокату следует использовать только достоверную информацию. Министерство юстиции обращает внимание, что адвокаты не должны забывать о своем особом статусе и задачах, стоящих перед адвокатурой. К словам адвоката общество относится с доверием, обоснованно полагая, что профессиональный юрист высказывается исключительно с позиции права.
По итогам рассмотрения Квалификационная комиссия пришла к выводу, что вышеуказанные действия адвокатов являются дискредитирующими звание адвоката и адвокатуру, что относится к проступку, несовместимому со званием адвоката, и влечет прекращение действия лицензии».
(будет дополнено)
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Сегодня в Министерстве юстиции прошло заседание по лишению лицензии адвоката Александра Пыльченко, который защищает Виктора Бабарико и Марию Колесникову, а также...
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