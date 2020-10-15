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Адвокатов Виктора Бабарико, Марии Колесниковой и избитого Максима Хорошина лишили лицензий

15.10.2020 17:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Министерстве юстиции прошло заседание по лишению лицензии адвоката Александра Пыльченко, который защищает Виктора Бабарико и Марию Колесникову, а также адвоката Юлии Леванчук, которая защищала совладельца цветочного магазина Максима Хорошина. В итоге лицензии у адвокатов все-таки забрали за поступки, «дискредитирующие звание адвоката и адвокатуру».

«Правила профессиональной этики предписывают адвокату соблюдать законодательство, придерживаться норм профессиональной морали, постоянно поддерживая честь и достоинство своей профессии в качестве участника отправления правосудия и общественного деятеля, а также не совершать поступков, унижающих его достоинство, действий, подрывающих престиж адвокатуры, — говорится на сайте Министерства юстиции. — Какими бы ни были мотивы, они не оправдывают совершение действий, дискредитирующих высокое звание адвоката.

Как стало известно Министерству юстиции, адвокат Брестской областной коллегии адвокатов Юлия Леванчук явилась инициатором переписки со следователем, в которой допустила угрозы в его адрес и в адрес членов его семьи.

Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Александр Пыльченко допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к „блокированию и разоружению воинских подразделений“. При этом заявления Александра Пыльченко вводят общественность в заблуждение относительно полномочий государственных органов и не согласуются с процессуальными нормами.

Безусловно, адвокат может общаться со СМИ на любые актуальные темы. Однако Правилами профессиональной этики адвоката установлено, что при предоставлении сведений в средства массовой информации адвокату следует использовать только достоверную информацию. Министерство юстиции обращает внимание, что адвокаты не должны забывать о своем особом статусе и задачах, стоящих перед адвокатурой. К словам адвоката общество относится с доверием, обоснованно полагая, что профессиональный юрист высказывается исключительно с позиции права.

По итогам рассмотрения Квалификационная комиссия пришла к выводу, что вышеуказанные действия адвокатов являются дискредитирующими звание адвоката и адвокатуру, что относится к проступку, несовместимому со званием адвоката, и влечет прекращение действия лицензии».

(будет дополнено)

 
 
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Сегодня в Министерстве юстиции прошло заседание по лишению лицензии адвоката Александра Пыльченко, который защищает Виктора Бабарико и Марию Колесникову, а также...
 
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