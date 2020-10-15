Самолет Лукашенко приземлился в Гамбурге на обслуживание, но немецкий профсоюз выступил с заявлением. Комментарий Lufthansa Technik (обновлено)

Источник материала: Onliner

Вчера Boeing 737 (EW-001PA), один из самолетов для официальных перелетов Александра Лукашенко, приземлился в аэропорту Гамбурга. Здесь находится площадка для технического обслуживания Lufthansa Technik. Профсоюз этой компании сегодня выступил с инициативой, которая ставит под вопрос обслуживание белорусского борта.

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«Сервисное обслуживание находящихся сейчас у нас в Гамбурге всех самолетов наших клиентов проводится в соответствии с графиком», — такой ответ 15 октября получила DW от официального представителя компании Lufthansa Technik в Гамбурге Вольфганга Райнерта на вопрос о том, правда ли, что сотрудники этой фирмы отказались проводить регулярные сервисные работы по обслуживанию самолета Александра Лукашенко.

Ранее Вольфганг Райнерт так ответил на вопрос Onliner: «По соображениям конфиденциальности мы не комментируем наших клиентов без их согласия. Поэтому мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть это сообщение. Пожалуйста, свяжитесь с оператором воздушного судна для получения дополнительной информации».

— Реальная ли это история? Реальнее быть не может — это информация от наших коллег из Lufthansa Technik. В листовке все исчерпывающе написано, — рассказал Onliner председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук. — Это в стране нас мало кто знает, а в мире мы являемся членами Международной конфедерации профсоюзов, одной из самых авторитетных организаций.

В Германии профсоюзы объединены в DGB — объединение немецких профсоюзов. Внутри этой структуры есть еще несколько объединений, одно из которых Verdi — объединенный профсоюз работников сферы услуг. Lufthansa — членская организация профсоюзов Verdi. От его имени мы и получили листовку.

О чем сообщает в листовке профсоюза Lufthansa Technik?

Вкратце вот:

«Уважаемые коллеги,

сегодня, 13 октября 2020 года, в аэропорту г. Фульсбюттель приземлился „Боинг 737“ с регистрационным номером EW-001PA. Пункт назначения — мы, компания Lufthansa Technik. Самолет будет обслуживаться здесь. Это самолет того самого Лукашенко... Даже если мы, профсоюзные активисты компании Lufthansa Technik, сами ведем трудные переговоры с работодателем в условиях экономического кризиса и боремся за ваши интересы, тем не менее мы не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими».

Затем рассказывается о положении дел в Беларуси с точки зрения немецких рабочих: систематически ограничивают права трудящихся, активистов оппозиции регулярно арестовывают, контракты срочные без права уволиться, но с возможностью быть уволенным. Плюс внешняя оценка ситуации в стране в целом: протесты, насилие, давление, заключения...

«Почти 31 год назад у нас была очень похожая ситуация. Глава Румынии Чаушеску подавлял протесты рабочих, пока мы должны были ремонтировать его самолет. Тогда мы все вместе отложили в сторону гаечные ключи в знак протеста против такого положения дел. Как и тогда, так и сейчас мы ожидаем, что руководство компании Lufthansa Technik воздержится от каких-либо санкций, если коллеги откажутся работать с этим самолетом! Но прежде всего у нас есть требования к белорусскому правительству!»

Требования продублированы на белорусском языке.

— Ситуация в Беларуси и борьба за свободы широко известна в мире, особенно профсоюзном, — подтверждает Александр Ярошук.

— Что значит это послание ваших коллег? Почему вместо одной смены не придет вторая, которая будет заниматься своим делом?

— Никто вместо кого-то не придет. Германия — свободная демократичная страна. Профсоюзы свои решения предлагают, а как поступит администрация, мы не знаем. Очевидно, что в той или иной форме они вынуждены учитывать мнение профсоюза. На съездах DGB все последние годы присутствовала Ангела Меркель, то есть это важная структура. Администрация попала в щепетильную ситуацию, я не знаю, что она решит: придерживаться графика или контракта либо говорить на одном языке со своими работниками.

Также Onliner направил вопросы руководству Lufthansa Technik — опубликуем сразу после получения ответов.