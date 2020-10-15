ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бабарико: Участники встречи в СИЗО не передавали Воскресенскому какие-либо полномочия

15.10.2020 17:33 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Виктор Бабарико через своего адвоката заявил, что участники встречи с Лукашенко, прошедшей в СИЗО КГБ, не передавали политзаключенному Юрию Воскресенскому какие-либо полномочия говорить от имени других политзаключенных или вести диалог.

«Как подчеркнул сам Виктор Дмитриевич в разговоре с адвокатом Александром Пыльченко, Юрий не принадлежал к кругу лиц, принимавших решения, никогда не получал от Виктора Дмитриевича каких-либо поручений, не вел с ним индивидуальных разговоров. Юрий был членом инициативной группы по сбору подписей и не является уполномоченным лицом. Бабарико подчеркнул, что участники встречи в СИЗО КГБ не передавали никому полномочий вести диалог или говорить от их имени», - сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

«Мы сочувствуем Юрию и всем людям, которых путем шантажа, насилия и захвата, режим использует в своих неправдоподобных и незаконных играх. Мы рады, что на свободу вышло несколько невиновных, но в тюрьмах еще сотни людей, которых там быть не должно», - также сказано в сообщении.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктор Бабарико через своего адвоката заявил, что участники встречи с Лукашенко, прошедшей в СИЗО КГБ, не передавали политзаключенному Юрию Воскресенскому...
 
Новости дня
Новости разные
 
Sony показала интерфейс PlayStation 5 (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.10.2020
Mir24.TV Belarus
15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика